La triste confesión del ‘Kun’ Agüero: “Juego fútbol-tenis y me ahogo”

Agüero jugó con la selección de Argentina. Foto: Agencia AFP

Sergio el Kun Agüero debió retirarse del fútbol profesional tras su breve paso por el FC Barcelona, por sus problemas cardíacos.

(Aquí, toda la información deportiva)

Ahora dedica parte de su tiempo a su canal de Twitch, donde entregó una dura declaración respecto a su estado físico: “El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo”

“Qué loco todo esto... Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr... Siento el corazón que va al palo, ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, streameando...”, agregó el goleador histórico del Manchester City y exjugador de la selección de Argentina.

En diciembre anterior, entre lágrimas, Agüero, en una rueda de prensa en el Camp Nou, confirmó su retiro del fútbol profesional. Una despedida que conmovió al mundo de la pelota.