Laporta, sin filtros sobre Messi: “No me arrepiento, el Barça está por encima”

Lionel Messi en su despedida de Barcelona. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, reconoció este miércoles que desconocía que la leyenda azulgrana Leo Messi visitaría el pasado domingo el Spotify Camp Nou, “un acto de barcelonismo” que calificó como “un arrebato simpático y espontáneo”.

En una entrevista concedida a El Matí de Catalunya Ràdio, el máximo dirigente azulgrana explicó que no envió ningún mensaje al futbolista rosarino —con quien dice mantener una relación “correcta”— tras enterarse de su visita al recinto ubicado en el barrio de Les Corts.

“Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. Yo no lo sabía, esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo”, valoró Laporta.

Laporta también aclaró que no hay ninguna opción de regreso de Messi. “Son especulaciones que no son realistas y no corresponden”, afirmó.

“El Barça está por encima de todos”

El presidente insistió en que la intención del club es organizar “un homenaje al mejor jugador de la historia”, quien dejó la entidad en el verano de 2021, después de que el Barça —ya bajo su presidencia— no pudiera renovar su contrato debido a las limitaciones financieras del club.

“Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. Su marcha no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar”, recordó.

Elecciones presidenciales

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a las próximas elecciones a la presidencia del club, previstas entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2026. Laporta no quiso precisar una fecha exacta, aunque se mostró favorable a celebrarlas antes de unas posibles semifinales de la Champions League.

“Ahora no pienso en las elecciones, justo ha empezado la temporada y estamos en el fragor de la batalla. Las convocaremos cuando más le convenga al Barça, sobre todo al equipo. No me hagas decir la fecha, pero sí, por ejemplo, antes de unas hipotéticas semifinales de Champions”, reveló.

Relación fría con Florentino Pérez

Laporta también fue preguntado por su relación con Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, con quien admitió que el reencuentro en el pasado clásico fue “correcto, de respeto y concordia”. Sin embargo, subrayó que las relaciones con el club blanco no son buenas debido al ‘caso Negreira’.

“No hemos estado nunca casados con Real Madrid. Lo que sí es cierto es que las relaciones no son buenas por el ‘caso Negreira’. Ellos han presentado hechos irrelevantes e inconcluyentes al juzgado. Supongo que mantener el caso abierto les debe provocar algún interés. Eso no nos gusta y es una situación tensa”, reflexionó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador