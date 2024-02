Las claves del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, el único equipo invicto de Europa

El español Xabi Alonso, entrenador del Bayer Lverkusen desde junio de 2022. Foto: EFE - RONALD WITTEK

La racha de partidos que lleva el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso sin conocer la derrota es de 31 partidos. Son el único equipo que se sostiene invencible en toda Europa en esta temporada, sin nadie que se acerque a sus números, con 27 triunfos, 4 empates, 93 goles a favor y 22 en contra. Lidera la Bundesliga.

Su curso, hasta ahora, es inigualable. No hay nadie que pueda comparar sus registros. Ni en las cinco grandes ligas ni en el resto de torneos nacionales de las 54 asociaciones dentro de la UEFA. Entre todas las competiciones. Nadie más en Alemania. España, Inglaterra, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Bélgica ni en Turquía.

Hay cuatro equipos que no han perdido en sus respectivas ligas, pero sí en otros frentes. Es el caso del PSV, invicto y líder neerlandés, pero con dos derrotas; del Differdange de Luxemburgo, que ha perdido uno de sus 20 duelos; del Pyunik Yereván armenio, que ha caído en dos de sus 27 duelos; y del The New Saint galés, con tres borrones en su recorrido.

Hasta el Real Madrid, el Liverpool, el París Saint-Germain o el Inter, los líderes de LaLiga española, la ‘Premier’ inglesa, la ‘Ligue’ 1 francesa y la Serie A italiana, referencias dentro y fuera de sus fronteras, o el Manchester City, el vigente campeón de prácticamente todo, han perdido al menos alguna vez en este curso.

No el Bayer Leverkusen, dirigido por Xabi Alonso hacia las cotas más altas. No cae en un partido de competición oficial desde el 27 de mayo de 2023, el último duelo justo del pasado ejercicio, cuando fue doblegado por 3-0 por el Bochum. Solo ha perdido tres de sus últimos 51 choques entre todos los torneos.

FINAL! Bayer Leverkusen le aplicó una clínica de fútbol a Bayern Múnich y lo goleó 3-0 con gritos de Stanisic-Grimaldo-Frimpong. Los de Xabi Alonso siguen invictos en la temporada y como líderes de la Bundesliga 🇩🇪, con 55 unidades.pic.twitter.com/BzZFRd2WXn — VarskySports (@VarskySports) February 10, 2024

Su última victoria del pasado sábado contra el Bayern Múnich, al que doblegó por 3-0, lo desató aún más. Ampliar hasta los cinco puntos su ventaja al frente de la liga alemana sobre ese rival, segundo, y se ratificó su favoritismo para alcanzar su primera Bundesliga de todos los tiempos.

Desde 2015-16, con el Bayern Múnich con 56 puntos en las primeras 21 jornadas, nadie había sido tan productivo a estas alturas del campeonato alemán como el actual Leverkusen. Es más, desde que se instauraron los tres puntos por victoria, solo hay otro ejemplo por encima: el Bayern pero en 2013-14, con 59.

El Leverkusen suma ahora 55. No era primero en este momento desde 2009-10. Tenía 45 puntos, diez menos que ahora. En la jornada 21 de la pasada campaña era décimo, con 27 puntos, menos de la mitad con los que deslumbra ahora con su fútbol trepidante y ofensivo, con los tres centrales, los dos carrileros que son extremos y una ambición desbordante y ganadora.

La mejor racha de sus 120 años de historia

Líder de la Bundesliga, con 17 triunfos y cuatro empates, no se ha quedado ahí el bloque de Xabi Alonso, que lo ha ganado todo en la presente Europa League, competición de la que aguarda rival en los octavos de final. En la Copa de Alemania aguarda por el Fortuna Dusseldorf tras ganar y superar cuatro rondas previas.

Top 5 de la Bundesliga:

Equipo Puntos Partidos Dif. de gol 1. Bayer Leverkusen 55 21 41 2. Bayern Múnich 50 21 37 3. Stuttgart 43 21 22 4. Borussia Dortmund 40 21 17 5. RB Leipzig 37 21 18

Es la mejor racha invicta de la historia del Leverkusen, fundado hasta 120 años. Aún permanece imbatible la secuencia de más victorias consecutivas, conseguida entre el 28 de abril y el 1 de octubre de 1978. Xabi Alonso llegó a catorce, entre el 21 de septiembre y del 30 de noviembre de 2023, hasta su empate 1-1 en el Bay Arena con el Borussia Dortmund.

Sus 93 goles a favor son una declaración de intenciones del equipo, que ha marcado tres o más tantos en 20 de sus 31 partidos. En nueve de ellos, fueron cuatro o más dianas. Solo no pudo batir la portería contraria en un único choque, el pasado 27 de enero en el 0-0 frente al Borussia Moenchengladbach.

A la vez, solo ha recibido 22 goles. Ha sostenido su marco propio sin daño en 15 de sus 31 encuentros, casi la mitad. Apenas cinco equipos le han hecho más de un gol: el Leizpig, en dos ocasiones, en sendos 3-2; el Bayern Múnich, con un 2-2; el Stuttgart, en la última y agónica eliminatoria de la Copa de Alemania (3-2); el Hoffenheikm (2-3) y el Sandhausen (2-5).

Una inversión de 80 millones de euros en fichajes

Su inversión fue potente este verano: 80 millones de euros. El goleador Victor Boniface, por 20,5 millones de euros desde el Union Saint Gilloise; Nathan Tella, por 23,3 desde el Southampton; Granit Xhaka, por 15, desde el Arsenal; Arthur Augusto, por siete desde el Mineiro; Jonas Hofmann, por 10 desde el Borussia Moenchengladbach; y el portero Matej Kovar, por cinco desde el filial del Manchester United, acapararon sus gastos en el mercado.

No debió pagar nada por Alejandro Grimaldo, el lateral más decisivo del presente europeo, libre desde el Benfica. Tampoco por Josip Stanisic, desde el Bayern Múnich. Ni por el colombiano Gustavo Puerta.

Ya estaban el portero Lucas Hadrecky; los defensas Jonathan Tah, Edmond Tapsoba o Piero Hincapié; el vertiginoso Jeremie Frimpong, 23 años, ocho goles y nueve asistencias en esta campaña; el centrocampista argentino Exequiel Palacios y el brillante Florian Wirtz, con ocho tantos y 15 asistencias este curso a sus 20 años.

Este invierno, para reafirmar su ambición y sus objetivos, ha incorporado a Borja Iglesias, el delantero procedente del Betis, cedido hasta el final de la campaña con opción de compra del club alemán, para agrandar los 16 goles de Víctor Boniface —ahora lesionado—, los seis de Patrick Schick y Amine Adli, los cinco de Nathan Tella y Adam Hlozek, y los 10 de Álex Grimaldo.

