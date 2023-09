LASK vs. Liverpool: Hora y canal para ver a Luis Díaz en la Europa League

El delantero colombiano Luis Díaz ha sido titular con el Liverpool en todos los partidos de la Premier League 2023-24. Foto: EFE - NEIL HALL

El camino a la final en Dublín comienza este jueves para el Liverpool, que viaja al Raiffeisen Arena para enfrentarse al LASK Linz austríaco en su primer encuentro del Grupo E de la Europa League. Los Reds fueron degradados al segundo torneo más importante de Europa debido a su quinto puesto en la Premier League la temporada pasada.

Las hazañas de los anfitriones frente a la afición local no son nada desdeñables, pero el calibre de la oposición aumentará significativamente cuando un Liverpool en forma llegue a la ciudad, después de haber visto su racha de seis años de clasificaciones consecutivas a la Liga de Campeones llegar a su fin.

Los seis veces ganadores de la Liga de Campeones cantaron regularmente el himno de la Europa League entre 2010 y 2016 e incluso llegaron a la final este último año, solo para caer ante la superioridad del Sevilla, pero los hombres de Jurgen Klopp son los favoritos de las casas de apuestas para alzar el trofeo.

En la rueda de prensa Klopp se mantuvo bastante reservado sobre quienes estarán en el 11 inicial, pero dejó en claro que no está repartiendo oportunidades.“No hay absolutamente ninguna información sobre eso, echaré un vistazo para quienes podrán estar en la cancha”, dijo. “Estamos aquí para competir, no para dar oportunidades, ni para nosotros ni para ellos. No se trata de eso. Queremos luchar”.

LASK y Liverpool nunca antes se habían enfrentado en el escenario competitivo, pero los anfitriones solo han evitado la derrota en uno de sus cuatro encuentros anteriores con equipos ingleses, manteniendo al Tottenham Hotspur con un empate en casa 3-3 en la fase de grupos 2020-21.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido LASK vs. Liverpool?

El partido se jugará este jueves 21 de septiembre a las 11:45 a.m. (hora colombiana) en el estadio Raiffeisen Arena de Linz (Austria) y lo podrá ver por la señal de ESPN y Star+.

