¿Se complica su llegada a Racing? Le detectaron una arritmia a Juanfer Quintero

A pocas horas de que Racing se enfrente a Atlético Nacional en Medellín por Copa Libertadores, la prensa argentina dio a conocer una noticia sobre Juan Fernando Quintero, quien estaría cerca de ser nuevo jugador del club de Avellaneda.

Según reveló el diario Olé, el ‘10′ colombiano habría presentado una arritmia cardíaca leve en los exámenes médicos. Por lo que el club le realizará un estudio más para determinar su futuro.

La prueba sería hecha con un Holter, que servirá para estudiar el ritmo cardíaco del antioqueño. Pese al examen, en el club confían de que ‘Juanfer’ supere los exámenes médicos sin problemas.

En 2020, cuando el colombiano regresó a River Plate en la pretemporada, tuvo un episodio similar. En aquella ocasión, el jugador asustó al cuerpo médico de ‘la banda cruzada’ por una anomalía cardiaca. Presentaba tos y fatiga, pero se aclaró que se debía a un resfriado y el estrés de días previos a los exámenes.

En su llegada a Argentina, el volante colombiano, quien se desvinculó hace menos de un mes de Junior de Barranquilla, expresó su alegría por un nuevo reto en una de las ligas más importantes de Sudamérica.

“Estoy contento. Tuve la oportunidad de hablar con el entrenador, estoy muy contento, convencido del proyecto y motivado por lo que viene. El entrenador me planteó su proyecto y cómo iba a encajar en el juego de él y la verdad que me motivó y acá estoy muy contento. (...) Hice la pretemporada con Junior de Barranquilla, me he mantenido y espero estar en la cancha lo más rápido posible”, aseguró Quintero.

