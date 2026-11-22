El mediocampista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y con una extensa trayectoria en el fútbol europeo, conversaba con el periodista Marcelo Benedetto…

La celebración de Boca Juniors por el título de la Copa Sudamericana 2026 tuvo un momento de preocupación en Barranquilla. Leandro Paredes, capitán del conjunto xeneize, sufrió un desmayo mientras concedía una entrevista después del partido. El episodio ocurrió cuando el futbolista argentino hablaba ante las cámaras de DirecTV Sports sobre la consagración continental de su equipo.

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El mediocampista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y con una extensa trayectoria en el fútbol europeo, conversaba con el periodista Marcelo Benedetto después de la final disputada en el estadio Metropolitano. Sin embargo, mientras respondía una pregunta, perdió el conocimiento y terminó desplomándose ante las cámaras.

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⚠️🇦🇷 LEANDRO PAREDES SE DESMAYÓ DANDO UNA NOTA LUEGO DE LA FINAL.



Ya fue atendido y confirmaron que está bien. 🙏 pic.twitter.com/GGZaQH8QG8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 22, 2026

“Ahora a disfrutar con los compañeros. Agradecer por todo lo que vivimos…”, alcanzó a decir Paredes durante la entrevista con DSports. Mientras pronunciaba esas palabras, comenzó a inclinarse hacia adelante hasta caer al suelo. Benedetto reaccionó sorprendido e intentó auxiliar al futbolista, mientras la transmisión televisiva cambiaba de plano ante lo ocurrido.

Después del episodio, Paredes recibió atención y, según informó Boca Juniors, se encuentra bien. Por ahora, no se ha establecido públicamente qué provocó el desmayo. Aunque las condiciones climáticas de Barranquilla podrían plantear la posibilidad de un problema relacionado con el calor, no existe confirmación médica y será necesario esperar un pronunciamiento oficial del club.

En el plano deportivo, Boca derrotó 2-0 a Atlético Mineiro y conquistó su tercera Copa Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005. El conjunto dirigido por Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena dominó buena parte del compromiso en el estadio Metropolitano de Barranquilla y volvió a celebrar un título continental después de 18 años de espera.

Santiago Ascacíbar abrió el marcador con un potente remate al primer palo, luego de aprovechar un rebote generado por un disparo de Tomás Aranda. Miguel Merentiel amplió la diferencia tras conectar un centro de Sebastián Villa. El extremo colombiano fue campeón junto a su compatriota Álvaro Montero, quien tuvo una jornada tranquila bajo los tres palos.

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