¿Cuándo se juega la vuelta de la final de la Superliga BetPlay entre Santa Fe y Junior?

Atlético Junior e Independiente Santa Fe igualaron 1-1 este jueves en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el partido de ida de la Superliga BetPlay 2026.

El duelo, intenso desde el arranque, mostró a un Junior dominante con la pelota y a un Santa Fe ordenado, paciente y atento para golpear en el momento justo.

La visita pegó primero antes del descanso. El capitán cardenal, Hugo Rodallega, aprovechó un error en salida y definió con frialdad para silenciar Barranquilla. Junior insistió por las bandas y empujó el partido, pero se fue al entretiempo en desventaja ante un rival sólido en el retroceso.

En el complemento, el equipo de Alfredo Arias ajustó piezas y encontró recompensa.

Teófilo Gutiérrez, ingresado desde el banco, firmó la igualdad con un remate preciso al ángulo cerca del minuto 75, devolviendo la vida a un Junior que terminó inclinando la cancha.

El cierre fue tenso. Santa Fe resistió con una atajada clave de Weimar Asprilla y Junior empujó sin la claridad final para dar vuelta el marcador. En tiempo añadido, Teófilo fue expulsado por doble amonestación. El 1-1 dejó todo servido para una definición en Bogotá.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la Superliga?

La vuelta de la final se disputará el próximo miércoles 21 de enero, a las 7:30 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, escenario en el que se definirá el primer título del año del fútbol colombiano.

Con la serie abierta, cualquier triunfo consagrará al campeón; un nuevo empate llevará la definición a los penales.

