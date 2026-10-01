Lionel Messi en Argentina: sus mejores y peores momentos

Lionel Messi no siempre fue sinónimo de títulos y gloria. Antes de levantar la Copa del Mundo en Catar, perdió cuatro finales con la Albiceleste, llegó a renunciar a la selección, fue señalado por no cantar el himno y escuchó durante años que con Argentina nunca era el mismo jugador del Barcelona. Su historia con la selección no siempre fue de gloria. De hecho, durante mucho tiempo fue todo lo contrario.