James Rodríguez anunció apoyos y abrió canales de donación a damnificados por el terremoto

James Rodríguez, en el Mundial con Colombia. Foto: EFE - José Méndez

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James Rodríguez se sumó a las iniciativas de apoyo para las personas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia. El capitán de la selección nacional anunció que, a través de su Fundación Colombia Somos Todos, entregará ayudas para los damnificados y participará en los esfuerzos de reconstrucción que tendrá que afrontar el país después de la emergencia.

“Han pasado algunos días desde la catástrofe que afrontamos en nuestro país. Quiero, antes que nada, enviar un mensaje de solidaridad y valor a todos aquellos que hoy, en medio del dolor, siguen batallando sin pausa en esta lucha por la vida”, expresó el futbolista colombiano.

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James también destacó el trabajo que durante los últimos días han realizado los organismos de emergencia y las personas que se han sumado a las labores de atención. “A los organismos de socorro, a los voluntarios y a todos los que están ayudando, de una u otra manera en este difícil momento, quiero darles las gracias. De esta tragedia solo nos queda levantarnos, y ustedes son el verdadero motor para salir adelante”, aseguró.

Sin embargo, el mensaje del futbolista estuvo especialmente enfocado en lo que vendrá después de superar la etapa más crítica de la emergencia. James advirtió que la reconstrucción será uno de los principales desafíos para Colombia y que las ayudas deberán organizarse para que tengan un impacto efectivo sobre las comunidades damnificadas.

“Se vienen retos inmensos, tanto durante la emergencia como después de ella. Ahí es donde quiero enfocar mi mensaje: debemos levantarnos, pero eso va más allá de las palabras. La etapa de reconstrucción requiere de la manera más organizada y eficiente para volver a ser los mismos”, señaló.

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Por esa razón, James anunció que su Fundación Colombia Somos Todos entregará apoyos destinados a las personas afectadas. “No tengo duda de que lo lograremos, porque somos colombianos, somos resilientes, somos berracos. Nada nos va a detener, y por eso, desde mi Fundación Colombia Somos Todos, seré el primero en entregar apoyos importantes para levantar a los damnificados”, afirmó.

El futbolista explicó además que los recursos y esfuerzos serán canalizados mediante la corporación Presentes, con el objetivo de que la ayuda llegue de manera organizada a las zonas que necesitan recuperar sus condiciones de vida tras el terremoto.

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“Hemos decidido canalizar los esfuerzos por medio de especialistas en el restablecimiento, condiciones de vida y reconstrucción, como lo es la corporación Presentes. Es de suma importancia que las ayudas tengan el mayor impacto y que la reconstrucción sea efectiva”, explicó.

James cerró su mensaje apelando a la capacidad del país para recuperarse de la tragedia. Para el capitán de la selección de Colombia, superar la emergencia no dependerá únicamente de acompañar a los damnificados durante estos primeros días, sino también de mantener los esfuerzos cuando comience una reconstrucción que, según reconoció, planteará enormes retos para las comunidades afectadas.

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