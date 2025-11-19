Linda Caicedo fue nominada a importante premio: estas son sus rivales en la lista

La colombiana Linda Caicedo es ya uno de los referentes del Real Madrid femenino en la actualidad. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Linda Caicedo recibió este miércoles una nueva nominación internacional. La colombiana integra el listado de aspirantes al premio a la mejor futbolista del mundo en los Globe Soccer Awards, un reconocimiento que reúne a distintas figuras de la élite y que se anunciará en diciembre.

La volante vallecaucana de 20 años sostiene un papel protagónico en la selección de Colombia y también en el Real Madrid. Su presencia en ambos frentes la ha situado en varias listas globales, y esta nueva nominación confirma su buen presente en ambos escenarios.

Los Globe Soccer Awards incluyen varias categorías y una de ellas es la de mejor jugadora del mundo. Allí aparece Caicedo dentro de un grupo de 25 nominadas. En ese mismo registro figura también la escocesa Caroline Weir, compañera suya en el cuadro merengue.

Caicedo ya había figurado en los Globe Soccer Awards. En 2022 fue elegida como la segunda mejor jugadora del mundo. En la rama masculina, un colombiano logró el máximo reconocimiento. Fue en 2012, cuando Radamel Falcao García lo ganó tras un año brillante con Atlético Madrid y la selección.

El club con más jugadoras nominadas en esta edición para la rama femenina es el FC Barcelona, con seis representantes. Se trata de Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina y Alexia Putellas.

Los ganadores de esta edición se conocerán el domingo 28 de diciembre en el Atlantis The Royal de Dubái. Estos premios se entregan cada año y son concedidos por la organización Globe Soccer, en conjunto con el Consejo de Deportes de Dubái, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y la Asociación Europea de Agentes de Jugadores (EFAA).

Estas son las 25 nominadas a mejor jugadora de 2025 en los Globe Soccer Awards

Sandy Baltimore - Francia (Chelsea)

Barbra Banda - Zambia (Orlando Pride)

Aitana Bonmatí - España (Barcelona FC)

Lucy Bronze - Inglaterra (Chelsea)

Klara Bühl - Alemania (Bayern Múnich)

Linda Caicedo - Colombia (Real Madrid)

Mariona Caldentey - España (Arsenal)

Temwa Chawinga - Malawi (Kansas City Current)

Melchie Dumornay - Haití (Olympique Lyon)

Esther González - España (NJ/NY Gotham FC)

Caroline Graham Hansen - Noruega (Barcelona FC)

Patri Guijarro - España (Barcelona FC)

Amanda Gutierres - Brasil (Palmeiras)

Hannah Hampton - Inglaterra (Chelsea)

Pernille Harder - Dinamarca (Bayern Múnich)

Chloe Kelly - Inglaterra (Arsenal)

Frida Maanum - Noruega (Arsenal)

Clara Matéo - Francia (París FC)

Lena Oberdorf - Alemania (Bayern Múnich)

Ewa Pajor - Polonia (Barcelona FC)

Claudia Pina - España (Barcelona FC)

Alexis Putellas - España (Barcelona FC)

Alessia Russo - Inglaterra (Arsenal)

Caroline Weir - Escocia (Real Madrid)

Leah Williamson - Inglaterra (Arsenal)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador