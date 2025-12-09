Logo El Espectador
Lionel Messi fue elegido como le mejor jugador de la temporada en la MLS

El astro argentino, figura de Inter Miami, recibió el galardón tras recibir un 70,43% de los votos.

Daniel Bello
09 de diciembre de 2025 - 05:02 p. m.
Lionel Messi viene de ser campeón de la MLS con Inter Miami.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
El delantero argentino Lionel Messi, figura de Inter Miami, fue nombrado este martes jugador más valioso (MVP) de la Major League Soccer, la primera división del fútbol profesional de Estados Unidos, por segundo año consecutivo.

Messi recibió este distinción individual tras haberse proclamado por primera vez campeón de la MLS Cup -vencieron 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final-. El título individual sólo tiene en cuenta sus números durante la temporada regular.

El astro argentino llegó a la MLS en 2023 y renovó este año con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2028. En el onceno de Florida compartió con jugadores que brillaron junto a él en el Barcelona como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

Lio, de 38 años, fue el máximo goleador del campeonato estadounidense con 29 goles en 28 partidos disputados, además de repartir 19 asistencias. Fue elegido con el 70,43% de los votos.

Lo siguieron de lejos el danés Anders Dreyer (11,15 %), de San Diego, y el gabonés Denis Bouanga (7,27 %), de Los Angeles FC. Es el primer futbolista en ser elegido MVP de la MLS en dos temporadas seguidas.

Carlos “El Pibe” Valderrama fue, en 1996, el primer MVP de la Liga estadounidense. El otro colombiano en recibir esta distinción fue David Ferreira, en 2010. Otros jugadores como Landon Donovan (2009), David Villa (2016) y Carlos Vela (2019) también lo recibieron.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

