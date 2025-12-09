Así celebraron Santa Fe y Conmebol los 10 años de la Copa Sudamericana 2015

Róbinson Zapata celebra la consagración de Santa Fe en la Copa Sudamericana 2015. Foto: AFP - GUILLERMO MUÑOZ

La hinchada cardenal está de celebración este lunes porque se cumplen 10 años de su primera consagración continental. El 9 de diciembre de 2015 el león conquistó la Copa Sudamericana tras imponerse a Huracán en los penaltis.

“¡Lo soñamos y hoy celebramos 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐚𝐝𝐚 de un rugido histórico! La 𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐢𝐭𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 nos pertenece. ¡Feliz 𝟗 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 para La Familia del León!”, publicó la institución en sus canales oficiales, acompañado de una imagen en la que se distingue el trofeo del certamen continental.

Ese plantel, dirigido por el uruguayo Gerardo Pelusso, tenía como figuras a Omar Pérez, Wilson Morelo, Luis Manuel Seijas y Yerry Mina, entre otros. En el camino rumbo a la consagración dejó en el camino a Independiente (Argentina), Emelec (Ecuador) y Sportivo Luqueño (Paraguay).

En la gran final se midió con Huracán. La ida, disputada en Buenos Aires, no tuvo goles. Tampoco tuvo la vuelta en El Campín, por lo que la definición se trasladó a los lanzamientos desde los 12 pasos, instancia en la que Róbinson Zapata se consagró como figura.

El mismo año que la Sudamericana ganada por Santa Fe cumplió años, sus hinchas pudieron celebrar con un nuevo título liguero. El león se consagró campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre tras vencer a Independiente Medellín en la final con un global de 2-1.

En el marco de los 10 años de la conquista continental del cuadro cardenal, El Espectador lanzó un especial en el que repasa esa campaña gloriosa del equipo capitalino. Hay testimonios de dos de sus protagonistas como Gerardo Pelusso y Juan Daniel Roa, entre otros contenidos.

Conmebol también se acordó de la fecha especial de los cardenales

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), organizadora de la Copa Sudamericana, se refirió este martes a los 10 años del título cardenal en La otra mitad de la Gloria en sus canales oficiales. Los hinchas cardenales llenaron de comentarios la publicación.

“¡Una década de #LaGranConquista! Un 9 de diciembre de 2015, Independiente Santa Fe se consagraba campeón de la CONMEBOL Sudamericana", publicó el organismo en sus redes sociales.

