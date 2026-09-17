El primer gol llegó al minuto 24 en una jugada inesperada. Luis Suárez desbordó por la banda derecha y envió un centro al área que Messi, llegando por detrás, cabeceó con potencia superando al colombiano…

Lionel Messi no para de hacer historia. El legendario futbolista argentino llegó a 100 goles con Inter Miami y selló, además, un nuevo título, la Campeones Cup 2026. Abrió el marcador con un cabezazo y luego asistió a Casemiro en la victoria 2-0 sobre Cruz Azul, coronando así una noche histórica en el Nu Stadium de Miami, Florida (EE. UU.).

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Lionel Messi llegó a 100 goles con Inter Miami y se consagró campeón de la Campeones Cup

El primer gol llegó al minuto 24 en una jugada inesperada. Luis Suárez desbordó por la banda derecha y envió un centro al área que Messi, llegando por detrás, cabeceó con potencia superando al colombiano Willer Ditta, para vencer la resistencia del equipo azteca.

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El segundo tanto llegó al minuto 81. Messi ejecutó un tiro de esquina hacia el área rival y Casemiro, tras zafarse de su marcador, remató de cabeza sin oposición para vencer al portero de Cruz Azul y sentenciar el triunfo definitivo de Inter Miami en el marcador.

De esta manerea, Messi y compañía conquistaron su primera Campeones Cup, el título que enfrenta cada año al campeón de la MLS (Estados Unidos) con el monarca de la Liga MX (México).

Este fue el cuarto título de Leo con Inter Miami desde su llegada a Estados Unidos en 2023, tras la Leagues Cup de ese mismo año, el Supporters’ Shield de 2024 y la MLS Cup de 2025. Es, además, el trofeo colectivo número 48 en la carrera del rosarino como futbolista profesional.

El técnico argentino Cristian "Kily" González vivió un debut soñado al mando de Inter Miami. "Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió", reveló entre risas. También defendió la candidatura de su capitán al Balón de Oro, asegurando que no hay ningún futbolista comparable a él en la actualidad.

Messi, de 39 años, tiene contrato con Inter Miami hasta finales de la temporada 2028 de la MLS, tras renovar su vínculo a finales de 2025. El rosarino llega a este nuevo título apenas semanas después de anunciar su retiro de la selección argentina, de la que se despedirá en octubre con un amistoso en Buenos Aires.

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