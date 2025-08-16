Lionel Messi volvió de su lesión con gol: Inter Miami venció a Los Ángeles Galaxy

Lionel Messi volvió a marcar con Inter Miami tras superar una lesión muscular. Foto: EFE - Angel Colmenares

Lionel Messi dio este sábado el triunfo por 3-1 al Inter Miami sobre Los Angeles Galaxy en el partido que marcó su regreso tras la lesión que sufrió en la Leagues Cup contra el Necaxa mexicano. El astro argentino vio el inicio del partido desde el banquillo, al igual que su compatriota Rodrigo de Paul.

Sin su capitán, el Inter Miami se adelantó al minuto 43 gracias a un gol de Jordi Alba, tras una asistencia magistral de Sergio Busquets que lo dejó solo frente al portero. Con el 1-0 se llegó al descanso. Conexión española en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Para el inicio de la segunda parte ingresaron De Paul y Messi, que no jugaba desde el 2 de agosto cuando abandonó lesionado el campo en el minuto 11 del partido de la Leagues Cup frente al Necaxa. El astro había sufrido una lesión muscular leve en la pierna derecha.

Los Ángeles Galaxy empató en el minuto 59 de la mano de Joseph Paintsil. El delantero ganés desbordó por la banda izquierda, dejó en el camino a Marcelo Weigandt y definió al primer palo. Oscar Ustari hizo contacto con la pelota, pero no pudo evitar la caída de su portería

Con el encuentro llegado a su tramo final, Messi tomó las riendas y marcó el 2-1 en el minuto 84 con un disparo raso y potente desde fuera del área entre los defensas rivales que lo rodeaban. Fue su gol número 19 de la temporada en la MLS, torneo en el que lidera la tabla de artilleros.

Ahí no terminó la influencia del argentino en el marcador, quien seguramente sea convocado por su selección en la próxima fecha. Tuvo tiempo de inventarse una asistencia exquisita de tacón para que su amigo, el uruguayo Luis Suárez, firmara el 3-1 definitivo.

El Inter, que el miércoles jugará contra Tigres UANL los cuartos de final de la Leagues Cup, se sitúa cuarto lugar de la tabla de la Conferencia Este con 45 puntos, aunque con tres partidos menos que el líder, el Philadelphia Union, con 51 puntos.

El Galaxy, también clasificado para los cuartos de final de la Leagues Cup, donde enfrentará al Pachuca mexicano, es último en la Conferencia Oeste.

