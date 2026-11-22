La tarde comenzó de la peor manera para el United, que se quedó con diez jugadores al minuto 8, después de que el francés Leny Yoro fuera expulsado por derribar a Alexander Isak al borde del área, cuando era el último…

Liverpool y Manchester United protagonizaron este domingo una nueva edición del clásico del fútbol inglés. En esta ocasión, los ‘Reds’ pasaron por encima de su histórico rival y se impusieron 4-0 en Anfield, en un partido que marcó el desafortunado debut del argentino Mauricio Pochettino como entrenador de los ‘Red Devils’.

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Liverpool pasó por encima del Manchester United en un debut para el olvido de Pochettino

La tarde comenzó de la peor manera para el United, que se quedó con diez jugadores al minuto 8, después de que el francés Leny Yoro fuera expulsado por derribar a Alexander Isak al borde del área, cuando era el último defensor. El árbitro Samuel Barrott mostró la roja directa y Dominik Szoboszlai convirtió el tiro libre resultante.

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Apenas tres minutos después, Liverpool volvió a golpear. Rio Ngumoha desbordó por el costado izquierdo y envió un centro que Florian Wirtz conectó de primera con una espectacular definición. Ante las dificultades defensivas, Pochettino sacrificó al atacante Bryan Mbeumo para darle ingreso al central Harry Maguire, aunque el cambio no logró frenar el dominio local.

En el complemento, Ngumoha pasó de asistidor a goleador y amplió la ventaja al minuto 66. Bradley Barcola comandó un contragolpe por la derecha y, después de atraer a varios defensores, habilitó al joven extremo inglés, que apareció libre por el segundo sector y solo tuvo que acomodar el balón para establecer una mayor diferencia.

Cuando parecía que la cuenta estaba cerrada, Víctor Muñoz también se sumó a la goleada. Una salida equivocada entre Matthijs de Ligt y Joshua Zirkzee permitió que Virgil van Dijk recuperara el balón. La jugada continuó con una pared entre Muñoz y Wirtz, que el extremo español culminó con una definición colocada para el 4-0 definitivo.

Duro debut para Mauricio Pochettino como entrenador del Manchester United. / EFE Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Manchester United tuvo una escasa producción ofensiva y apenas registró el 36 % de la posesión del balón. Las pocas ocasiones en las que consiguió acercarse al arco rival encontraron bien ubicado al brasileño Alisson Becker. Fue una tarde para el olvido del conjunto mancuniano, que sufrió una dura derrota en el estreno de Pochettino.

El entrenador argentino llegó al Manchester United procedente de la selección de Estados Unidos, a la que dirigió durante poco más de dos años. Los ‘Red Devils’ apostaron por su experiencia en clubes como Tottenham para intentar superar la crisis deportiva que también provocó la salida del inglés Michael Carrick, quien duró 10 meses en el cargo.

Con esta victoria, Liverpool llegó a 21 puntos y ascendió a la cuarta posición de la Premier League, a siete unidades del líder Arsenal, que suma 28. Por su parte, Manchester United se mantuvo en el decimonoveno puesto, en zona de descenso, con apenas ocho puntos y una sola victoria en once partidos disputados.

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