Colombia asciende en el ranking FIFA: así quedó la nueva clasificación mundial

James Rodríguez (i) y Luis Díaz de Colombia celebran un gol este sábado, durante un partido de preparación para la Copa Mundial 2026 entre México y Colombia en el estadio AT&T en Arlington (EE.UU.). Foto: EFE - Carlos Ramírez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de una intensa ronda de 173 partidos internacionales, entre eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26 y amistosos en los cinco continentes, la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola de octubre de 2025 presenta movimientos importantes.

España se mantiene en el primer lugar tras sumar dos victorias que consolidan su liderato. Argentina, actual campeona del mundo, asciende al segundo puesto y supera a Francia, que ahora es tercera después de empatar 2-2 frente a Islandia en la última jornada de las clasificatorias europeas.

¿En qué puesto quedó Colombia?

Colombia, luego de golear 4-0 a México y empatar 0-0 con Canadá, ascendió al puesto 13 del mundo, superando precisamente a la selección mexicana, que cayó una casilla.

Con 1696 puntos, el equipo de Néstor Lorenzo continúa firme en su proceso y cada vez más cerca del grupo de élite.

Movimientos destacados en el ranking

Alemania volvió al décimo puesto tras superar a Croacia, que descendió al undécimo. Países Bajos escaló al sexto lugar, aprovechando el tropiezo de Brasil, que bajó al séptimo después de perder en su amistoso ante Japón.

Entre las selecciones que más progresan dentro de las 50 mejores destacan Hungría, que subió al puesto 37; Escocia, ahora 38; Nigeria, que llegó al 41; y Rumanía, que ocupa el 47.

Fuera del grupo principal también hay ascensos notables: Níger subió al puesto 108, Lesoto al 144 e Islas Feroe al 127, todas con mejoras de nueve posiciones. Kosovo, ahora en el puesto 84, alcanzó su mejor ubicación histórica. En contraste, Grecia, que cayó al 48, y Suecia, ahora 40, retrocedieron ocho puestos tras perder en sus clasificatorios.

Consulta aquí la clasificación completa en Inside FIFA

¿Qué necesita Colombia para ser cabeza de serie en el Mundial 2026?

El sueño de ver a Colombia como cabeza de grupo en el sorteo del Mundial no es imposible. Al estar Estados Unidos, México y Canadá automáticamente en el bombo 1 por su condición de anfitriones, Colombia deberá ubicarse entre las nueve primeras del mundo para asegurarse un lugar fijo entre las cabezas de serie.

Si termina décima u undécima, aún tendría una oportunidad, pero dependería de que alguna selección mejor ubicada no clasifique directamente o lo haga por la vía del repechaje.

Los próximos partidos de Colombia

Por ahora, la Tricolor solo tiene un amistoso confirmado para la próxima fecha FIFA: Nueva Zelanda, el 15 de noviembre en Chase Stadium de La Florida, el estadio del Inter de Miami de Lionel Messi.

El segundo encuentro previsto, ante Nigeria el 18 de noviembre, habría sido cancelado debido al repechaje que disputará la selección africana.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador