Los partidazos de esta semana en la Champions League 2025: horarios y dónde ver

La cuarta jornada de la Champions League tendrá como plato fuerte varios clásicos europeos, destacando el PSG vs. Bayern de Luis Díaz, duelo entre los dos primeros clasificados del grupo único del torneo, y el Liverpool vs. Real Madrid, en el regreso de Xabi Alonso y Trent Alexander-Arnold a Anfield.

Difícilmente el fútbol europeo pueda ofrecer en este momento un partido más atractivo que el que disputarán el martes, en el Parque de los Príncipes, el vigente campeón continental, el PSG, y el dominador absoluto de este inicio de temporada, el Bayern Múnich.

“Los dos mejores equipos de Europa”, sentenció el portugués Vitinha al ser consultado este lunes en la conferencia de prensa previa al partido.

“El Bayern está en una forma fantástica. Nosotros también estamos bien, seguimos con el impulso del año pasado”, añadió, en referencia a las tres victorias en igual número de partidos esta temporada en la competición continental.

Cinco equipos invictos

Líderes de sus respectivos campeonatos, PSG y Bayern son los únicos equipos, junto a Real Madrid, Inter y Arsenal, que cuentan con pleno de 9 puntos antes de afrontar la cuarta fecha de la fase regular de la Champions.

Si los parisinos han mostrado alguna flaqueza esta campaña —provocada sobre todo por las numerosas lesiones que los afectan (Désiré Doué será baja ante los germanos y Dembélé es duda)—, los muniqueses están rompiendo todos los moldes: 15 victorias en otros tantos partidos, contando todas las competiciones.

Hasta ahora, el AC Milan de Fabio Capello (1992-1993), con 13 triunfos, tenía el récord del mejor arranque de temporada entre los equipos de las cinco principales ligas de Europa (Inglaterra, España, Francia, Italia y Alemania). Pero el Bayern lo superó y amenaza con seguir elevando el listón, impulsado por Harry Kane (22 goles), Luis Díaz (8 goles y 5 asistencias) y el resto de sus figuras.

Más impresionante aún: en esos quince encuentros, el Bayern solo estuvo por detrás en el marcador durante cinco minutos, la semana pasada, en un partido de la Copa de Alemania ante el Colonia, que terminó con goleada bávara por 1-4.

Luis Enrique reclama “confianza”

“En estos momentos está claro que ellos están muy fuertes”, admitió Luis Enrique, quien pidió “un poco de confianza” en las posibilidades de su equipo.

A la misma hora que en el Parque de los Príncipes, pero en Anfield, Liverpool y Real Madrid protagonizarán otro de los grandes duelos de la jornada, aunque ambos llegan con dinámicas opuestas.

Salvo la derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi de finales de septiembre, los blancos han ganado los otros trece partidos que han disputado esta temporada.

En cambio, los Reds, pese a haber sido uno de los equipos que más invirtió en el mercado de fichajes, han sufrido seis derrotas en sus últimos ocho encuentros, sin que jugadores como Florian Wirtz, Alexander Isak o Jeremie Frimpong se adapten aún a los esquemas de Arne Slot.

El partido en Anfield será especialmente emotivo para dos miembros de la expedición blanca: su entrenador Xabi Alonso y el lateral inglés Trent Alexander-Arnold.

El técnico vivió una gran etapa como jugador del Liverpool, con la conquista de la Champions League 2005, antes de fichar por el Real Madrid. En tanto, Alexander-Arnold llegó al conjunto blanco el pasado verano, tras una vida entera en el club inglés.

“Tengo recuerdos allí que durarán toda mi vida y, sin importar cómo me reciban, eso no cambiará”, declaró el defensor, quien no tiene asegurada su participación debido a que, tras sufrir una lesión en septiembre, aún no se ha adaptado completamente al sistema de su entrenador.

También será una noche especial para Kylian Mbappé. El delantero francés tocó fondo el año pasado en Anfield, como él mismo reconoció tras fallar un penalti en la derrota blanca por 2-0.

El astro galo se recuperó después, convirtiéndose en el máximo goleador europeo, aunque sin títulos importantes, y esta temporada ya suma 18 goles en 14 partidos.

¿Trámite para Arsenal, Barça y Chelsea?

La jornada comenzará con la visita del Arsenal al Slavia Praga. Los ingleses viven una temporada pletórica, con solo una derrota ante el Liverpool (1-0) y un empate frente al Manchester City, otro aspirante al título de la Premier.

Los Gunners lideran el campeonato inglés con seis puntos de ventaja sobre el City y siete sobre el Liverpool, por lo que sus aficionados tienen motivos para soñar con un título liguero que no conquistan desde 2004.

La visita a Praga debería ser un trámite para sumar tres puntos y mantenerse en el grupo de los invictos en la Champions.

Para el miércoles quedará como duelo estelar el Manchester City–Borussia Dortmund, dos equipos que han cedido un empate y persiguen al grupo de cabeza, donde figura el Inter, que recibirá al Kairat Almaty.

El FC Barcelona, que viaja a Brujas, y el Chelsea, que se desplaza a Qarabag, también deberían sumar tres puntos para colocarse con nueve unidades y no ceder terreno ante los líderes.

Agenda de la cuarta jornada de la Champions League 25/26

Martes 4 de noviembre:

Miércoles 5 de noviembre:

