Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Luis Díaz sigue brillando en Alemania: la prensa lo eligió figura de la fecha

Kicker nombró al colombiano “jugador de la jornada” tras marcar dos goles y dar una asistencia en el 3-0 del Bayern ante el Eintracht.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
06 de octubre de 2025 - 06:51 p. m.
Luis Fernando Díaz en acción con Bayern Múnich en la Bundesliga.
Luis Fernando Díaz en acción con Bayern Múnich en la Bundesliga.
Foto: Bayern Múnich
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La revista alemana Kicker eligió al colombiano Luis Díaz como “jugador de la jornada” en la Bundesliga alemana tras su gran partido ante el Eintracht Fráncfort, en el que marcó dos goles e hizo el pase para el otro en la victoria del Bayern Múnich por 3-0.

“El cabello ya no está teñido de rubio pero los puntos a favor no son menos. El sábado en la victoria por 0-3 ante el Eintracht con dos goles y una asistencia se convirtió en el jugador del partido”, dice la revista más importante de Alemania.

Vínculos relacionados

¡Histórico! Villarreal vs. Barcelona se jugará en Miami: ¿por qué?
Yerry Mina, fuera de la convocatoria de Colombia: ¿quién será su reemplazo?
Israel-Premier Tech cambiará su nombre tras protestas propalestinas

La revista señala que hay cierta ironía el que el primer gol lo haya marcado solo 15 segundos después del pitido inicial. Ya en dos partidos -ante el Wiesbaden en la Copa de Alemania y ante el Augsburgo en la Bundesliga-, el colombiano tuvo oportunidades para marcar antes de que se cumpliera un minuto de juego pero falló en la definición.

“En esa ocasión consiguió un premio temprano a su buen comienzo con el Bayern. Ya ha marcado cinco goles y ha hecho cuatro asistencias (en seis partidos). Su antecesor Kingsley Coman no logró más en toda la temporada”, dice la revista.

El Kicker incluye al ex del Liverpool por primera vez en el once ideal de la jornada.

Luis Díaz es segundo en la tabla de goleadores, empatado con Can Uzun del Eintracht, solo por detrás de su compañero Harry Kane.

Video Thumbnail

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Luis Díaz

Luis Diaz

luis diaz

luis diaz bayern

luis diaz bayern múnich

luis fernando díaz

frankfurt - bayern

bayern vs

liga alemana

frankfurt vs. bayern

eintracht frankfurt vs bayern

bayern de múnich

bayern munich hoy

bayern hoy

bayern munich vs

bayern vs frankfurt

bayer munich

gol de luis díaz hoy

partido bayern múnich hoy en vivo

bayern múnich hoy

partido del bayern munich

goles de luis díaz hoy

a qué hora juega el bayern munich

frankfurt vs bayern

bayern múnich

cuándo juega el bayern munich

cómo va el bayern munich

eintracht frankfurt vs bayern múnich

partido bayern

cómo va el partido del bayern munich

cuando juega el bayern munich

Kicker

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.