Yerry Mina, fuera de la convocatoria de Colombia: ¿quién será su reemplazo?

Yerry Mina, central de la selección de Colombia. Foto: Instagram @yerrymina - Instagram @yerrymina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia confirmó este lunes la baja de Yerry Mina para la doble jornada de amistosos de octubre, tras sufrir una lesión en su más reciente partido con el Cagliari Calcio.

El defensor caucano no podrá unirse a la concentración del equipo dirigida por Néstor Lorenzo, que ya se encuentra preparando los compromisos internacionales de la fecha FIFA.

“El jugador Yerry Mina presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari Calcio, la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración”, informó la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado oficial.

El cuerpo técnico y sus compañeros le desearon una pronta recuperación, confiando en su regreso para las próximas convocatorias.

Ditta será el reemplazo de Mina

En reemplazo de Mina, Willer Ditta fue llamado para integrarse al grupo de convocados. El zaguero del Cruz Azul tendrá así una nueva oportunidad de vestir la camiseta tricolor y buscar un lugar en el proyecto rumbo al Mundial de 2026.

La selección de Colombia afrontará dos amistosos internacionales de alto nivel: el primero frente a México, el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), y el segundo ante Canadá, el martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey.

Ambos encuentros servirán no solo como preparación, sino también para sumar puntos en el ranking FIFA y asegurar una mejor posición en el sorteo mundialista del próximo 5 de diciembre.

Novedades y ausencias

Entre los no convocados destacan titulares como Camilo Vargas, Jhon Arias, Jhon Córdoba e incluso Dayro Moreno, quien es uno de los favoritos de la hinchada.

Álvaro Montero, Yaser Asprilla, Kevin Serna, Rafael Santos Borré, el Cucho Hernández y Johan Carbonero son las novedades, entendiendo que Lorenzo está probando jugadores para la lista definitiva para el Mundial de 2026.

A continuación la lista de los 25 jugadores convocados:

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero – Internacional SC (BRA) Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (GER) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Willer Ditta - Cruz Azul (MEX).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador