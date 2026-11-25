El gigante bávaro ha atravesado varias semanas complicadas por cuenta de las lesiones. A la reciente baja del inglés Harry Kane se suman las de Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari y…

Luis Díaz tuvo un regreso agridulce a las canchas este miércoles. Tras más de un mes de ausencia por culpa de una lesión, el extremo colombiano volvió a sumar minutos con Bayern Múnich, aunque no pudo evitar la derrota 2-1 del conjunto alemán en su visita al Lille francés, por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

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El gigante bávaro ha atravesado varias semanas complicadas por cuenta de las lesiones. A la reciente baja del inglés Harry Kane se suman las de Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Alphonso Davies, situación que ha obligado al entrenador belga Vincent Kompany a buscar alternativas y dosificar cargas.

Precisamente, Díaz regresó a la convocatoria del conjunto alemán este miércoles tras recuperarse de una pequeña rotura muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Su última aparición había sido el pasado 21 de octubre, en el empate 2-2 frente al Arsenal, también por la Champions League, hace cinco semanas.

La jornada arrancó relativamente bien para los dirigidos por Kompany, que se adelantaron en el marcador sobre el minuto 15 de compromiso. El defensor francés Dayot Upamecano aprovechó un centro de Tom Bischof, tras un tiro de esquina, para enviar la pelota al fondo de la red de cabeza y darle la ventaja al Bayern antes del descanso.

Sin embargo, en el complemento, el equipo dirigido por Davide Ancelotti salió con otra actitud. El japonés Ayase Ueda equilibró el marcador al minuto 62 con una sutil definición y, apenas tres minutos después, Aleksandar Pavlović, en su afán por despejar un remate de Ethan Mbappé que había impactado en el poste, terminó marcando en propia puerta.

Los jugadores del Lille celebran el 2-1 con el que se impusieron al Bayern Múnich. / EFE Foto: EFE - MOHAMMED BADRA

Cuando restaban poco menos de 15 minutos para el final del compromiso, Kompany le dio ingreso a Luis Díaz en sustitución del croata Josip Stanisic. Aunque el extremo guajiro intentó darle mayor dinamismo al ataque del conjunto alemán, poco pudo hacer para evitar que los tres puntos se quedaran en territorio francés.

Al gigante bávaro le corresponderá dejar atrás rápidamente este tropiezo y concentrarse en su visita al Hamburgo, prevista para este sábado 28 de noviembre, por la Bundesliga. En la Champions League, su siguiente desafío será el próximo 8 de diciembre, cuando reciba al Slavia Praga checo en el Allianz Arena.

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