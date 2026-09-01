Luis Díaz en la Copa de Alemania: hora y dónde ver en vivo a Bayern Múnich en la Pokal

El belga Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

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A pesar de no hacer su mejor partido en años, Bayern Múnich goleó 5-1 a Stuttgart en su debut de la Bundesliga 2026/27. Luis Díaz y Michael Olise se reportaron con un tanto cada uno. El que no pudo abrir su cuenta de la temporada fue Harry Kane, que lleva dos partidos sin anotar con Bayern.

Probablemente este próximo encuentro por la primera fase de la Copa de Alemania sea una oportunidad idónea para acabar con la sequía del inglés. Eso sí, aún no se confirma que Vincent Kompany utilice su XI de gala frente al VfL Osnabrück de la segunda división del fútbol alemán, su rival en esta ronda.

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Debut de Bayern en la Bundesliga

El primer tiempo del partido en el Allianz Arena de Múnich fue muy incómodo para el gigante de Baviera. Aunque pudo ponerse por delante en el marcador gracias a un gol de cabeza de Dayot Upamecano, las sensaciones no eran las mejores.

Incluso durante el inicio de la parte complementaria, el elenco visitante logró empatar el juego. Poco le duró el entusiasmo a Stuttgart, pues rápidamente Michael Olise dirigió la orquesta teutona que Europa y el mundo conocen.

Ahí fue donde se configuró la goleada por 5-1 que fue cerrada por el colombiano Luis Díaz. El guajiró anotó el quinto y último tanto del cotejo para cerrar un resultado cotidiano, pero no refleja todo el trámite del duelo.

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Hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Osnabrück

Fecha : miércoles 2 de septiembre de 2026

Lugar : estadio Bremer Brücke en Alemania

Hora : 1:45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

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