Luis Díaz, imparable con Bayern Múnich: marcó triplete contra RB Leipzig

Apenas a los 12 minutos, Lucho abrió el marcador después de ganarle la espalda a Lukas Klostermann, recibir un pase de Joshua Kimmich y definir al primer palo. Desde entonces, el colombiano…

Luis Díaz fue la gran figura del Bayern Múnich este sábado en la contundente victoria 6-1 sobre RB Leipzig en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la Bundesliga. El extremo guajiro firmó un triplete, acabó con una sequía de cuatro partidos sin marcar en el campeonato alemán y lideró una exhibición ofensiva del conjunto bávaro en el Allianz Arena.

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Apenas a los 12 minutos, Lucho abrió el marcador después de ganarle la espalda a Lukas Klostermann, recibir un pase de Joshua Kimmich y definir al primer palo. Desde entonces, el colombiano dio señales de que tendría una tarde soñada, con constantes desbordes por la izquierda y diagonales que complicaron a la defensa visitante.

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¡¡LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA NO PERDONA!! El colombiano se escapó en velocidad tras un gran pase de Kimmich y definió bien para el primero de Bayern Munich vs. Leipzig.



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Poco después, el guajiro se vistió de asistidor y le sirvió el balón a Aleksandar Pavlovic, encargado de establecer el 2-0. La superioridad local volvió a reflejarse en el marcador al minuto 34, cuando Harry Kane habilitó a Michael Olise para el tercero. Así terminó una primera mitad dominada por los dirigidos por Vincent Kompany.

En el complemento, Leipzig intentó reaccionar con algunas modificaciones, pero sus planes se vinieron abajo rápidamente. Apenas un minuto después de la reanudación, Kane asistió a Díaz, quien encaró a su marcador, enganchó y sacó un remate ajustado al palo más lejano del guardameta belga Maarten Vandevoordt para celebrar su doblete.

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Con el resultado prácticamente sentenciado, Kane también quiso sumarse a la fiesta. El inglés, que ya acumulaba dos asistencias, recibió un pase de Nathaniel Brown y solo tuvo que empujar el balón debajo del arco al 52. Poco después, Kompany decidió sustituirlo para darle descanso, aunque mantuvo a Díaz en el terreno de juego.

La decisión del entrenador tuvo recompensa al minuto 69, cuando el colombiano completó su triplete y selló el 6-0 definitivo. Michael Olise lo habilitó cerca del borde del área y Lucho avanzó unos metros antes de sacar un potente remate desde la media luna, imposible de detener para el guardameta del conjunto sajón.

¡¡UN DÍA SOÑADO PARA EL GUAJIRO!! ¡LUIS DÍAZ SACÓ UN GRAN DERECHAZO Y MARCÓ SU HAT-TRICK PARA EL SEXTO GOL DE BAYERN MUNICH VS. LEIPZIG!



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RB Leipzig encontró el descuento en el minuto 90+1, cuando ya el compromiso había perdido intensidad. Brajan Gruda arrastró ivales por la banda derecha y asistió a Andrija Maksimovic, quien ingresó en el complemento y fusiló al portero Jonas Urbig para así marcar el tanto de la honrilla. No alcanzó para más y el árbitro Daniel Siebert pitó el final en Múnich.

Esta contundente victoria le permitió al Bayern Múnich escalar al primer lugar de la Bundesliga con 14 puntos, los mismos que Borussia Dortmund, aunque con mejor diferencia de gol. Para conocer si terminará la sexta fecha en lo más alto, el equipo de Kompany deberá esperar al compromiso dominical entre Friburgo, tercero con 13 puntos, y Bayer Leverkusen.

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