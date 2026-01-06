Supercopa de España 2026: formato, fechas, cruces y dónde ver las semifinales

La Supercopa de España 2026 se disputará bajo el formato de "Final Four", con Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic como protagonistas. Foto: AFP - OSCAR DEL POZO

Los grandes de España hacen una pausa en LaLiga para atender sus compromisos en la Supercopa 2026, que se disputará en territorio árabe con un formato estilo “final four”. El torneo corto tendrá en esta edición a Barcelona, ganador de la liga y la Copa del Rey, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.

Durante décadas, la Supercopa fue un duelo casi ceremonial entre el campeón de LaLiga y el ganador de la Copa del Rey, primero a doble partido y luego, en sus últimas versiones tradicionales, a encuentro único. Ese modelo quedó atrás. Desde 2020, la Real Federación Española de Fútbol apostó por el formato "Final Four" que reúne a cuatro equipos y que amplió tanto el número de participantes como la relevancia competitiva del torneo.

¿Cómo se definen los equipos para la Supercopa de España?

En el torneo participan los dos finalistas de la Copa del Rey y los dos primeros clasificados de la Liga. Sin embargo, cuando un mismo club ocupa más de una de esas plazas, el reglamento prioriza el orden liguero para completar el cuadro.

Barcelona y Real Madrid dominaron la temporada anterior. Fueron los dos mejores equipos en la Liga y, además, los finalistas de la Copa del Rey. Al coincidir ambas vías de clasificación, las plazas restantes recayeron en el tercero y cuarto de LaLiga, es decir, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Fechas y formato del “Final Four” de la Supercopa de España

En cuanto al calendario, la Supercopa de España 2026 se disputará en la primera semana completa de enero en Yeda, Arabia Saudita. El miércoles 7 de enero se jugará la primera semifinal; el jueves 8, la segunda. La competición no contempla partido por el tercer puesto, por lo que todo se define en tres encuentros. La final está programada para el domingo 11 de enero, día en el que se conocerá al campeón.

El formato no ofrece margen para la especulación. Son partidos únicos, sin ida y vuelta. Tampoco hay sorteo, debido a que los emparejamientos están fijados por reglamento según los méritos de la temporada anterior. En esta edición, Barcelona, campeón de Liga y Copa, se enfrentará al Athletic Club, cuarto en el campeonato liguero. La otra semifinal será uno de los platos fuertes del torneo: Real Madrid contra Atlético de Madrid, derbi madrileño.

En el apartado reglamentario, la Supercopa mantiene una de su norma: no hay prórroga. Si un partido termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, el pase a la final o el título se decide directamente desde el punto penal.

Barcelona llega a Arabia y se devolverá a España con Joao Cancelo

Barcelona empieza a mover el mercado de invierno con una operación que traería de regreso a viejo conocido, en una línea que hacen falte reforzar. La llegada de Joao Cancelo al conjunto azulgrana, en condición de cesión desde Al-Hilal se concretó y lo confirmó el entrenador Hansi Flick.

Cancelo atravesaba una situación incómoda en el Al-Hilal, marcada por diferencias con el técnico Simone Inzaghi, y desde hace meses tenía como prioridad regresar al fútbol europeo.

Mbappé se perderá la Supercopa de España

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, que sufre de un esguince de rodilla, se perderá esta semana la Supercopa de España que se disputará en Yedá, Arabia Saudita, confirmó este martes el club blanco.

El técnico Xabi Alonso ofreció la nómina de convocados, en la que el jugador no aparece después de no haber participado en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.

Horarios de las semifinales de la Supercopa de España 2026

Barcelona vs. Athletic

Fecha: miércoles 7 de enero de 2026

Hora: 2:00 p.m., hora en Colombia

TV: Win Sports+

Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Fecha: jueves 8 de enero de 2026

Hora: 2:00 p.m., hora en Colombia

TV: Win Sports+

