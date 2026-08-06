Jhon Jáder Durán sigue en buena racha: así fue su primer gol oficial con Benfica, video

Así celebró Durán su primer gol oficial con Benfica. Foto: Benfica, vía X

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Jhon Jáder Durán empezó con gol su historia oficial en el Benfica. El delantero colombiano, de 22 años, marcó este jueves en la goleada 6-1 del conjunto portugués frente al Hearts of Midlothian, por la fase previa de la Europa League.

Durán ingresó desde el banco y apareció a los 87 minutos para convertir el 5-1 con una buena definición, estrenándose oficialmente con la camiseta de las ‘Águilas’.

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El tanto también tuvo un significado especial para el atacante: fue su primer gol en la temporada y el primero de su carrera en la Europa League.

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En el compromiso también tuvo participación otro colombiano, Richard Ríos, quien ingresó al minuto 63 y sumó minutos en la contundente victoria que dejó al Benfica muy bien encaminado en la eliminatoria.

Durán venía dejando buenas sensaciones durante la pretemporada, en la que había marcado un par de goles, y ahora trasladó ese momento a la competencia oficial.

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Benfica aparece como una oportunidad importante para que el delantero colombiano vuelva a encontrar estabilidad y encauce su carrera después de sus recientes experiencias en Arabia Saudita, Turquía y Rusia. Su primer examen oficial no pudo comenzar mejor: minutos, un tanto y una goleada europea.

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