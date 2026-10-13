Luis Díaz marcó gol en el empate de Bayern Múnich en Champions League: video

El compromiso, disputado este martes 13 de octubre en el Lyse Arena de Stavanger, comenzó de manera inesperada para el conjunto dirigido por Vincent Kompany. El equipo noruego aprovechó su condición de local y sorprendió al gigante bávaro con dos anotaciones en la…

Luis Díaz volvió a ser protagonista con Bayern Múnich en la UEFA Champions League. El extremo colombiano anotó en un momento determinante del encuentro contra Viking FK y contribuyó a la remontada parcial del equipo alemán, que llegó a estar dos goles por debajo en el marcador.

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El compromiso, disputado este martes 13 de octubre en el Lyse Arena de Stavanger, comenzó de manera inesperada para el conjunto dirigido por Vincent Kompany. El equipo noruego aprovechó su condición de local y sorprendió al gigante bávaro con dos anotaciones en la primera parte.

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El Viking abrió el marcador apenas en el minuto 2, cuando el Bayern todavía buscaba acomodarse en el terreno de juego. Posteriormente, en el minuto 38, el conjunto local volvió a golpear y amplió la diferencia, complicando el panorama para uno de los favoritos a pelear por el título europeo.

Sin embargo, el Bayern reaccionó antes de que el encuentro se le escapara de las manos. Harry Kane asumió el protagonismo ofensivo y marcó desde el punto penalti en el minuto 54. Seis minutos después, el delantero inglés volvió a celebrar y consiguió el empate, devolviéndole la confianza al equipo visitante.

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Con el marcador igualado, el conjunto alemán intensificó su búsqueda del gol que le permitiera completar la remontada. Fue entonces cuando apareció Díaz, quien al minuto 71 encontró la oportunidad para marcar y poner al Bayern por delante en el marcador.

La anotación del colombiano representó un golpe para el Viking. Sin embargo, el cuadro noruego marcó gol al minuto 90 e igualó el marcador.

Video del gol de Luis Díaz en la Champions League

🚨 Luis Díaz seals comeback.



🇳🇴 Viking 2-3 Bayern Münich 🇩🇪



pic.twitter.com/TE4gk7Wt2C — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 13, 2026

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