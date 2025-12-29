Esta es la dura sanción que se llevó el DIM luego de la final de la Copa BetPlay 2025

Integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y aficionados de Medellín se enfrentan al finalizar el partido de vuelta por la final de la Copa Betplay 2025 entre Medellín y Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia. Foto: EFE - STR

Luego de que algunos “hinchas” de Independiente Medellín invadieran el campo de juego del estadio Atanasio Girardot y no permitieran el desarrollo natural de la celebración de Atlético Nacional como campeón de la Copa Betplay 2025, el Comité Disciplinario de la Dimayor decidió sancionar al club antioqueño con seis partidos sin el ingreso de sus aficionados en todas las tribunas de este recinto deportivo.

Además, el Poderoso tendrá que pagar una multa de casi COP 4.000 millones, y aunque el conjunto rojo y azul podrá apelar la sanción de la Dimayor y reducir los daños a la mitad, por el momento serán seis fechas como local durante la Copa Betplay 2026 que el Medellín no podrá contar con su afición en el estadio. Un golpe en lo deportivo, pero especialmente en lo económico y la importancia de la taquilla.

Sin embargo, el Deportivo Independiente Medellín no fue el único damnificado tras estos hechos violentos ocurridos durante la final de la Copa Betplay de este año. Nacional, escuadra que se alzó con su octavo título en este torneo, también recibió una multa monetaria de casi COP 4.000 millones. Aun así, la sanción a su hinchada fue de solo tres partidos, que serán efectivos durante la Copa de 2026.

¿Qué pasó en la final de la Copa Betplay 2025?

En el partido de ida, en el que el club Verde ofició de local, ambos equipos firmaron un empate sin goles que dejó todo abierto para la vuelta. Sin embargo, en el encuentro definitivo apenas a los 10 minutos, Andrés Felipe Roman puso en ventaja 1-0 al Rey de Copas.

Y aunque Independiente Medellín lo intentó hasta la saciedad durante todo el segundo tiempo, incluso estrellando un balón en el palo casi sobre el final del partido, nada ni nadie pudo evitar la octava Copa Colombia para Nacional y su hinchada presente en el Atanasio Girardot.

Cuando el juez central señaló la mitad de la cancha, declarando el partido como terminado, fue cuando los aficionados del Deportivo Independiente Medellín lanzaron objetos, invadieron el terreno de juego, cometieron actos violentos y emplearon objetos inflamables.

