Así fue el anuncio oficial de Pedro Gallese: Deportivo Cali presume con este video

La llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali sacudió el mercado de fichajes en Colombia. Aunque el acuerdo se daba por hecho desde hace varios días, el anuncio oficial se realizó este lunes y confirmó uno de los movimientos más impactantes del semestre, con un arquero de recorrido internacional que eleva de inmediato la expectativa alrededor del equipo vallecaucano.

Pedro Gallese firmó su vínculo con el Deportivo Cali 💚

Experiencia y liderazgo al servicio del arco Verdiblanco ⚽🥅 pic.twitter.com/acQW86ml4t — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 29, 2025

El fichaje del guardameta peruano refuerza una posición clave y marca una apuesta clara del club por la experiencia y el liderazgo. Gallese llega con cartel, regularidad y peso competitivo, atributos que Cali espera traduzcan en solidez defensiva y confianza para un proyecto que busca volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores 💚🤍

¡Bienvenido a tu nueva casa! 🏟️🧤#LaHistoriaSigueViva pic.twitter.com/6n92O0un0L — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 29, 2025

La contratación del arquero se suma a un mercado activo para el conjunto azucarero, que ha sido uno de los grandes animadores del periodo de pases. A las incorporaciones de Juan Ignacio Dinneno, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez y Emanuel Reynoso, ahora se agrega un nombre que rompió el mercado y envía un mensaje directo: Deportivo Cali quiere pelear arriba desde el arranque

