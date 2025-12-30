Logo El Espectador
Así fue el anuncio oficial de Pedro Gallese: Deportivo Cali presume con este video

El portero de la selección peruana dejó la MLS y ahora jugará en el FPC.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
30 de diciembre de 2025 - 11:47 a. m.
Gallese, arquero de Perú.
Gallese, arquero de Perú.
Foto: EFE - Paolo Aguilar
La llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali sacudió el mercado de fichajes en Colombia. Aunque el acuerdo se daba por hecho desde hace varios días, el anuncio oficial se realizó este lunes y confirmó uno de los movimientos más impactantes del semestre, con un arquero de recorrido internacional que eleva de inmediato la expectativa alrededor del equipo vallecaucano.

El fichaje del guardameta peruano refuerza una posición clave y marca una apuesta clara del club por la experiencia y el liderazgo. Gallese llega con cartel, regularidad y peso competitivo, atributos que Cali espera traduzcan en solidez defensiva y confianza para un proyecto que busca volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

La contratación del arquero se suma a un mercado activo para el conjunto azucarero, que ha sido uno de los grandes animadores del periodo de pases. A las incorporaciones de Juan Ignacio Dinneno, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez y Emanuel Reynoso, ahora se agrega un nombre que rompió el mercado y envía un mensaje directo: Deportivo Cali quiere pelear arriba desde el arranque

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Bueno Bueno(20426)Hace 21 minutos
Es buen arquero. A Perú lo salvó de un sinnúmero de goles. Lo mismo que el arquero de Ecuador.
