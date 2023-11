¿Luis Díaz se lleva a su papá a Inglaterra? Esto respondió el hermano de ‘Mane’ Díaz

Luis Manuel Díaz fue secuestrado junto con su esposa el pasado 29 de octubre y liberado el jueves 9 de noviembre. Foto: Archivo Particular

Luis Manuel Díaz fue liberado este jueves por el ELN y una de las preguntas que ha circulado entre la opinión pública ha sido la de la posibilidad de que su hijo, Luis Díaz, lo lleve a Inglaterra por seguridad.

En entrevista con Blu Radio, Gaby Díaz, el hermano de ‘Mané' Díaz’, habló del tema y aseguró que el papá de ‘Lucho’ se encuentra bien de salud, pero tiene algunas molestias en una de sus rodillas.

“De pronto, hubo algún maltrato en el movimiento mientras estuvo por ahí. Como estuvo, no se sabe de qué manera, entonces sintió de pronto una pequeña molestia en una de las rodillas, pero solamente tiene un vendaje, tratando de recuperarse ahí”, comentó en Mañanas Blu.

No hay palabras para describir este momento. El reencuentro del papá de Luis Díaz con sus seres queridos. Gracias a Dios la pesadilla se terminó ❤️ pic.twitter.com/BgUu4KbjjY — Liverpool FC (@LFCEspanol) November 9, 2023

Sobre la posibilidad de que ‘Mané' Díaz viaje a Inglaterra para encontrarse con su hijo, quien milita en Liverpool, mencionó que esa decisión la tomaría Luis Manuel y su familia.

“Hasta el momento no. Primero yo creo que debe de haber una previa recuperación de mi hermano y ya ahí se tomará la decisión. Él mismo tomará alguna decisión ya en conjunto con su hogar, con su núcleo familiar, de parte de Luis, de parte de sus hermanos, de parte de su hija, de su esposa. Ellos ahí mirarán la mejor manera, pues no sería malo que de pronto se tomara ese espacio de viajar y estar más tranquilo por allá con ellos. Eso todavía no puedo decir ni asegurar nada, porque esa decisión la toman ellos y la tomará él en su momento”, señaló.

Acompañado por una misión humanitaria, Manuel Díaz aterrizó en un helicóptero en el aeropuerto de Valledupar, cercano a la Serranía del Perijá, donde fue entregado por el ELN, según imágenes difundidas por la Conferencia Episcopal.

Representantes de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y policías lo acompañaron en la pista de aterrizaje mientras saludaba con la mano en alto y caminaba a paso lento.

Conocido en la región como Mané, el entrenador de fútbol amateur de 56 años pasó “cuatro días caminando cuando lo retuvieron y dos días ahora que lo iban a entregar”, dijo a medios Monseñor Francisco Ceballos, integrante del grupo que lo recibió.

Llegó “un poco demacrado, cansado, cojo”, detalló Ceballos.

A unos 90 kilómetros, vecinos esperaban a Manuel Díaz con música de tambores y trompetas frente a su residencia en el poblado de Barrancas.

Quiero “agradecerle a todo el pueblo (...) por este gran apoyo que le han brindado a mi familia. Los quiero mucho, pronto tendré oportunidad de saludarlos y darles un abrazo”, expresó tras arribar en una caravana de vehículos escoltados por la policía, según imágenes difundidas por Blu Radio.

¡Damos gracias a Dios por la liberación del Sr. Luis Díaz! 🙏🏽Con él ya se encuentran Mons. Francisco Ceballos, obispo de Riohacha y Mons. Héctor Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quienes conformaron la comisión humanitaria encargada de facilitar su liberación. pic.twitter.com/KK6SOvcyca — Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) November 9, 2023

El ELN lo raptó hace casi dos semanas en este pequeño municipio del departamento desértico de La Guajira cuando se desplazaba en una camioneta junto a su esposa Cilenis Marulanda, liberada a las pocas horas.

Fue entregado a la misión humanitaria momentos antes de que su hijo saltara al campo para jugar ante el francés Toulouse por la Europa League.

En un comunicado, el Liverpool se dijo “encantado con la noticia”.

