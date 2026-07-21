David Alonso correrá en MotoGP en 2027: Honda confirmó el fichaje del piloto colombiano

David Alonso celebra su victoria en Moto2 en el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Assen, este 28 de junio de 2026. Foto: AFP - VINCENT JANNINK

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David Alonso ya tiene su futuro definido. Honda Racing Corporation confirmó el fichaje del piloto colombiano, de 20 años, con un contrato multianual para competir en MotoGP a partir de la temporada 2027. De esta manera, el campeón del mundo de Moto3 en 2024 dará el salto a la máxima categoría del motociclismo y se convertirá en una de las grandes apuestas de la marca japonesa para recuperar el protagonismo perdido en los últimos años.

Su llegada se producirá, además, en un momento de grandes cambios para la categoría. En 2027, MotoGP estrenará un nuevo reglamento técnico que reducirá la cilindrada de los motores a 850 cc, por lo que Alonso debutará justo en el inicio de una nueva era. Honda todavía no ha definido si el colombiano competirá con el equipo oficial HRC o si lo hará en la estructura satélite LCR Honda, una decisión que será anunciada más adelante.

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Una pieza clave para Honda

Honda ve en David Alonso una pieza fundamental para su proyecto de reconstrucción. La marca japonesa busca volver a competir por los primeros lugares después de perder terreno frente a fabricantes como Ducati y Aprilia, y para ello pretende combinar el talento y la juventud del piloto colombiano con la experiencia de Fabio Quartararo, campeón mundial de MotoGP en 2021.

Alonso llegará a la categoría reina con una trayectoria que respalda la enorme expectativa a su alrededor. Con apenas 20 años, ya fue campeón mundial de Moto3 en 2024 y suma 20 victorias entre Moto3 y Moto2. Su rápida evolución en las categorías de formación lo ha convertido en una de las mayores promesas del motociclismo mundial. Su primer contacto con una moto de MotoGP se producirá en el test de Valencia, una vez finalice la temporada 2026.

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El mensaje de despedida de Aspar, su actual equipo

Tras confirmarse su fichaje, Aspar Team tuvo palabras de despedida. "Hemos tenido casi nueve años para empezar a escribirte una carta de despedida, y la hemos dejado para el último día. ¿Cómo se supone que vamos a despedirnos de un piloto que empezó a correr con nosotros cuando solo tenía 11 años y ahora se marcha con 20 años, campeón del mundo de Moto3 y en dirección a MotoGP?“.

“Eres el ejemplo perfecto del trabajo de este equipo, desde la base hasta el Mundial de MotoGP. Te hemos visto crecer, desde esas carreras en el Campeonato de España de 85GP cuando eras un enano, hasta tocar el cielo en Japón en 2024, batiendo récords que llevarán tu nombre por años. El camino ha sido largo, pero vaya si lo hemos aprovechado".

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Además, el mensaje dice: “Has sido protagonista de una generación irrepetible. Vaya ojo tuvo quien juntó a Izan Guevara, Dani Holgado, Iván Ortolá y David Alonso en el mismo equipo. Era 2020 y ya habías sido campeón de España, pero ese año conseguimos juntos la European Talent Cup. Y un año después, la Rookies Cup. Para triunfar en Moto3 hubo que esperar a 2024. Y aunque 2025, y luego 2026, empezó con curvas en el camino, un piloto como tú supo domarlas y convertirlas en nuevos éxitos como la victoria en Assen (¡en Assen!)”.

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