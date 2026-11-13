Luis Díaz volvió a entrenar en campo con Bayern Múnich: ¿cuándo podría regresar?

El Bayern informó que, durante el parón internacional, el futbolista continúa con su programa de recuperación en la Säbener Straße, sede de entrenamiento del club. Allí ya pudo participar en algunos…

Buenas noticias para Luis Díaz y Bayern Múnich. El extremo colombiano volvió a realizar trabajos en el campo de entrenamiento del conjunto alemán, luego de varias semanas de recuperación por una lesión muscular que sufrió en octubre. El guajiro avanza de acuerdo con los tiempos previstos y comienza a acercarse a su regreso a la competencia.

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El Bayern informó que, durante el parón internacional, el futbolista continúa con su programa de recuperación en la Säbener Straße, sede de entrenamiento del club. Allí ya pudo participar en algunos ejercicios con el equipo, un paso importante después de permanecer alejado de las canchas.

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¿Qué lesión sufrió Luis Díaz con Bayern Múnich?

El colombiano se lesionó el 21 de octubre durante el partido de Champions League contra Arsenal. Después de los exámenes médicos, el Bayern confirmó que presentaba un desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo.

Desde entonces, Díaz se ha perdido cinco compromisos con el equipo bávaro, entre ellos el duelo de Champions League frente al Atlético de Madrid, que terminó con derrota 2-0 para los alemanes. Su recuperación también le impedirá estar con la selección de Colombia en los partidos amistosos frente a Chile, durante la fecha FIFA de noviembre.

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🇨🇴 | Luis Díaz avanza favorablemente en su recuperación y hoy dió un paso importante al reincorporarse a los entrenamientos grupales desde que sufrió su lesión.



El Guajiro cada vez más cerca de volver a las canchas. pic.twitter.com/5E0HvC4Jj5 — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) November 12, 2026

¿Cuándo volvería a jugar Luis Díaz?

Aunque el Bayern todavía no ha confirmado una fecha para su regreso, las expectativas apuntan a que el colombiano pueda estar disponible en los próximos compromisos de noviembre.

Una de las posibilidades es el encuentro de Bundesliga contra Colonia, programado para el 20 de noviembre. Sin embargo, tampoco se descarta que su regreso se produzca unos días después, en el partido de Champions League contra Lille, el 25 de noviembre.

La evolución de sus trabajos en campo será determinante para establecer cuándo podrá volver a competir oficialmente. El cuerpo técnico de Vincent Kompany espera recuperar a una de sus piezas ofensivas para el tramo decisivo de noviembre.

Los números de Luis Díaz en Bayern Múnich

Antes de la lesión, el colombiano había tenido un buen comienzo de temporada con el conjunto alemán. En 11 partidos disputados entre Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa, registró cinco goles y una asistencia.

Su regreso será importante para el Bayern, que espera volver a contar con su desequilibrio y capacidad ofensiva en las diferentes competiciones de la temporada.

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