Ferran Torres fichó por el París Saint-Germain luego de hacer campeona del mundo a España

El delantero de la selección española de fútbol, nuevo jugador del PSG de Luis Enrique, tiene un mural en el polideportivo municipal de su pueblo natal, Foios, en Valencia. Foto: EFE - Manuel Bruque

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El delantero español Ferran Torres, héroe de la final del Mundial 2026 contra Argentina al marcar el único gol del partido en la prórroga, se comprometió este sábado 15 de agosto por cinco temporadas con París Saint-Germain, dirigido por su exseleccionador, Luis Enrique, procedente del Barcelona.

El versátil delantero de 26 años, formado en el Valencia y que pasó por el Manchester City antes de llegar al Barça en 2021, se une al PSG en un traspaso por una cantidad estimada en EUR 50 millones, según la prensa española y francesa.

“Ferran es un jugador de nivel internacional, al que conocemos muy bien y creo que encaja perfectamente con lo que queremos: un jugador que puede jugar en cualquier posición del ataque. Tenemos jugadores que se marchan y es importante encontrar este tipo de jugador”, comentó el DT Luis Enrique.

No se pierda: Así presentó Atlético Mineiro a Kevin Castaño: los detalles del refuerzo

“Solo quiero ser feliz”, Ferran Torres

El miércoles, París Saint-Germain inició su temporada con un primer trofeo, la Supercopa de Europa, y podría levantar otro, el Trofeo de Campeones de Francia, el domingo 16 contra Lens, cuando podría tener minutos Ferran Torres.

Con contrato hasta junio de 2027 con el Barça, el delantero se había mostrado ambiguo sobre su futuro en recientes entrevistas realizadas durante una gira promocional en Estados Unidos: “Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo espero tomar la decisión correcta”, dijo.

Entérese: ¿Por qué David Ospina se fue del Atlante de México? No jugó ni un partido

El héroe de España se marchó a Francia

El ‘Tiburón’, formado en Valencia, ha marcado 40 goles en 94 partidos en todas las competiciones en las dos últimas temporadas. Eso sí, la anotación más importante de su carrera y la segunda en la historia de España ocurrió el domingo 19 de julio en la final de Norteamérica 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York.

Torres recibió un pase con la cabeza de Nico Williams y casi en el área chica venció a Emiliano ‘Dibu’ Martínez para poner el partido 1-0 en el minuto 106 en contra de Argentina. Otra vez el número seis y un jugador del Barcelona fue determinante en la historia, así como lo hizo Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010, cuando le marcó a Países Bajos en el minuto 116.

Capaz de jugar en todos los puestos del ataque y acostumbrado al juego de posesión, Ferran Torres será una alternativa de alto nivel a Ousmane Dembele, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el trío titular de atacantes del PSG.

Le sugerimos: Liga de España 2026/27: una nueva oportunidad para seguir siendo el rey

Ferran y Luis Enrique, otra vez juntos

Luis Enrique, idolatrado en la capital francesa, fue quien lanzó a Ferran Torres a la escena internacional cuando el jugador formado en el Valencia solo tenía 20 años. En el plano personal, Ferran Torres fue durante dos años pareja de Sira Martínez, la hija mayor de Luis Enrique.

Bajo las órdenes de Luis de la Fuente, quien sustituyó a Luis Enrique al frente de la selección española tras el Mundial de Catar 2022, el delantero formado en el Valencia ganó la Eurocopa 2024 y la Copa del Mundo 2026, junto, entre otros, a Fabián Ruiz, su nuevo compañero en el París Saint-Germain.

Capaz de atacar los espacios y de jugar entre líneas, Ferran (25 goles en 65 internacionalidades) también tiene la ventaja de estar acostumbrado a las rotaciones, un método utilizado por Luis Enrique para dosificar a sus hombres y aspirar a todos los títulos.

Máximo goleador del Barça en la Liga la pasada temporada (16 goles), abandona el club catalán cuando había ganado el pulso por la titularidad a Robert Lewandowski, quien dejó el club para jugar en la MLS de los Estados Unidos.

Le contamos: ¿Ya no llega Rodri a Barcelona? DT del City respondió: “Cualquier cosa puede pasar”

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador