Luis Díaz y un nuevo gol en Alemania: así anotó con Bayern en la DFB Pokal, video

Luis Díaz volvió a marcar con la camiseta del Bayern Múnich, esta vez por la Copa de Alemania. El colombiano igualó el marcador frente al Colonia al minuto 34 del primer tiempo, tras aprovechar un rebote en el área luego de un remate de Laimer. Bien ubicado y atento a la jugada, definió con categoría para poner el 1–1 parcial.

El tanto llegó apenas cuatro minutos después de que Ragnar Ache abriera el marcador para el Colonia, lo que significó la rápida reacción del equipo de Vincent Kompany, que había sufrido durante la primera media hora del encuentro.

Con su gol, Díaz confirmó el gran momento que atraviesa en Alemania, donde suma tres meses desde su llegada y se ha convertido en una pieza clave del Bayern.

El colombiano incluso tuvo cerca el segundo, al inicio del complemento, cuando remató con pierna derecha dentro del área, pero su disparo se fue por encima del arco. El partido, que continúa en desarrollo, mantiene a Bayern 2–1 arriba gracias al tanto posterior de Harry Kane.

Noticia en desarrollo...

