Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Luis Díaz y un nuevo gol en Alemania: así anotó con Bayern en la DFB Pokal, video

El guajiro sigue siendo figura en Alemania y volvió a anotar este miércoles en su partido contra Colonia.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
29 de octubre de 2025 - 09:03 p. m.
Luis Díaz celebra con Harry Kane.
Luis Díaz celebra con Harry Kane.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Díaz volvió a marcar con la camiseta del Bayern Múnich, esta vez por la Copa de Alemania. El colombiano igualó el marcador frente al Colonia al minuto 34 del primer tiempo, tras aprovechar un rebote en el área luego de un remate de Laimer. Bien ubicado y atento a la jugada, definió con categoría para poner el 1–1 parcial.

El tanto llegó apenas cuatro minutos después de que Ragnar Ache abriera el marcador para el Colonia, lo que significó la rápida reacción del equipo de Vincent Kompany, que había sufrido durante la primera media hora del encuentro.

Vínculos relacionados

Dudamel renunció a Pereira en medio de fuerte crisis: ¿sigue sonando para Santa Fe?
Argentina crea una moneda que conmemora el gol de Maradona a Inglaterra en el 86
¡Lo logró! El Sherpa cruzó de Mariquita a Barranquilla en bicicleta en 38 horas

Video: mire el nuevo gol de Luis Díaz en Alemania

Con su gol, Díaz confirmó el gran momento que atraviesa en Alemania, donde suma tres meses desde su llegada y se ha convertido en una pieza clave del Bayern.

El colombiano incluso tuvo cerca el segundo, al inicio del complemento, cuando remató con pierna derecha dentro del área, pero su disparo se fue por encima del arco. El partido, que continúa en desarrollo, mantiene a Bayern 2–1 arriba gracias al tanto posterior de Harry Kane.

Noticia en desarrollo...

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Luis Díaz

Gol Luis Díaz

Luis Díaz Bayern

Bayern Múnich

Bayern

Luis Díaz en Bayern

Bayern hoy

DFB Pokal

Bayern - Colonia

Bayern vs Colonia

Partido Bayern Munich

Partido Luis Díaz

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.