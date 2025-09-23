No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Luis Javier Suárez, goleador: reviva su nuevo golazo con Sporting de Lisboa

El delantero samario fue clave en la victoria de su equipo frente a Moreirense por la Liga de Portugal.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
23 de septiembre de 2025 - 01:16 a. m.
El jugador deportivo Luis Suárez (L) y el portero Moreirense Andre Ferreira (R) en acción durante el partido de fútbol de la Primeira Liga portuguesa entre Sporting CP y Moreirense FC, en Lisboa, Portugal, el 22 de septiembre de 2025.
El jugador deportivo Luis Suárez (L) y el portero Moreirense Andre Ferreira (R) en acción durante el partido de fútbol de la Primeira Liga portuguesa entre Sporting CP y Moreirense FC, en Lisboa, Portugal, el 22 de septiembre de 2025.
Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El colombiano Luis Javier Suárez encabezó este lunes la victoria del Sporting de Lisboa frente al Moreirense (3-0), en un encuentro en el que también marcaron Pedro Gonçalves ‘Pote’ y Fotis Ioannidis.

Con este resultado, los ‘leones’, que el pasado jueves se impusieron por 4-1 en Champions League al Kairat Almaty de Kazajistán, lograron afianzar la segunda posición en la clasificación durante la sexta jornada de la Liga lusa.

Vínculos relacionados

¿Adiós campeón? Jorge Bava, contra las cuerdas en Santa Fe: esto dijo el club
Aitana Bonmatí, la reina dorada del fútbol
¿Por qué no juega Christian Mosquera con Colombia?

Vea el gol de Luis Javier Suárez en Portugal

Tras una primera parte sin goles, el internacional colombiano fue el encargado de abrir el marcador en el Estádio José Alvalade de un penalti en el minuto 76.

Le siguió el centrocampista luso con otro penalti en el minuto 90, y, apenas cuatro minutos después, el delantero griego selló el resultado con el último tanto del partido.

Con este resultado, Sporting queda en segundo lugar con 15 puntos y deja en quinto lugar al Moreirense, con el que coincidía hasta ahora con 12 puntos.

En primera posición está el Oporto, con 18 puntos, tras vencer este viernes al Rio Ave (0-3).

Benfica, que todavía tiene un partido pendiente, va tercero, con 13 puntos, tras vencer el sábado al AVS (0-3).

Esta jornada, los encuentros entre el Vitória y el Braga y entre el Casa Pia y el Famalicão concluyeron en empate a 1. El partido entre Tondela y Estrela de Amadora acabó sin goles, mientras que el Gil Vicente venció al Estoril Praia (2-0).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Luis Suárez

Luis Javier Suárez

luis javier suarez

luis suarez gol

lucho suarez gol

sporting

sporting lisboa

sporting de lisboa

luis suarez gol sporting

luis javier suarez gol

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar