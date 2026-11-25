El samario de 28 años se encargó de abrir el marcador sobre el minuto 33 de compromiso, luego de aprovechar un lanzamiento bien ajustado desde el punto penalti. El atacante samario tuvo su revancha desde los doce pasos, pues…

Luis Javier Suárez, delantero de la selección de Colombia volvió a reportarse con gol en la UEFA Champions League este miércoles, en el compromiso en el que Sporting de Lisboa derrota parcialmente 1-0 al Manchester United, en el estadio José Alvalade, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2026/27.

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El samario de 28 años se encargó de abrir el marcador sobre el minuto 33 de compromiso, luego de aprovechar un lanzamiento bien ajustado desde el punto penalti. El atacante samario tuvo su revancha desde los doce pasos, pues instantes antes había desperdiciado una oportunidad por esa misma vía.

Sobre la media hora de juego, el árbitro polaco Szymon Marciniak había decretado la primera pena máxima a favor del conjunto portugués, luego de una infracción del defensor argentino Lisandro Martínez sobre Geny Catamo. Sin embargo, en aquella oportunidad, el guardameta belga Senne Lammens logró imponerse.

¡EL GOLEADOR COLOMBIANO NO PERDONA DOS VECES! Luis Suárez tuvo revancha de penal con Lammens (infracción del arquero) y marcó el primero para Sporting CP vs. Manchester United.



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No obstante, en cuestión de tres minutos, Lammens pasó de héroe a villano, luego de llegar tarde a la disputa de un balón y derribar al uruguayo Maximiliano Araújo dentro del área. Dicha acción le brindó una nueva oportunidad al atacante colombiano, quien esta vez no perdonó desde los doce pasos.

Con esta anotación, Luis Javier Suárez llegó a cinco tantos en la presente edición de la Champions League. El samario había marcado en las victorias 3-1 sobre Galatasaray y 2-0 frente a Lens, además de firmar un doblete en la derrota 3-2 ante el LASK de Linz. Es el colombiano de mejor presente goleador en la élite europea.

¡LO SALVARON A LICHA MARTÍNEZ! El defensor argentino había cometido penal pero Lammens le tapó el disparo a Luis Suárez. ¡Sporting CP no pudo abrir el marcador vs. Manchester United!



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De paso, Suárez puso fin a una mala racha personal en los lanzamientos desde el punto penalti, pues durante la reciente fecha FIFA también le habían atajado un cobro con la Selección Colombia. Por fortuna, el samario tuvo la oportunidad de sacudirse de esa seguidilla de desaciertos en el mismo compromiso.

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