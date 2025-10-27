Luis Javier Suárez sigue encendido: gol y triunfo con Sporting en Portugal; video

El colombiano abrió el camino del 0-3 sobre Tondela y completó cinco fechas consecutivas marcando en la Primeira Liga. Foto: Sporting F.C

Luis Javier Suárez vive un gran presente en el fútbol portugués. Este domingo, el delantero colombiano volvió a marcar en la victoria 0-3 del Sporting sobre Tondela, en el Estadio João Cardoso, por la novena jornada de la Primeira Liga.

El atacante abrió el marcador al minuto 18 con una acción individual de gran calidad: recibió cerca del área rival, dejó en el camino a dos defensores y definió con un remate cruzado de zurda para vencer al portero Bernardo. Un golazo que abrió el camino de un triunfo cómodo para el conjunto de Lisboa.

Con este tanto, Suárez completó cinco partidos consecutivos anotando en la liga portuguesa, después de festejar ante Famalicão, Moreirense, Estoril y SC Braga. Además, llegó a siete goles en el campeonato, cifra que lo ubica como segundo máximo artillero, igualado con Pablo Vicente (Gil Vicente) y solo superado por el griego Vangelis Pavlidis (Benfica), que suma ocho.

En la segunda mitad, Pedro Gonçalves amplió la ventaja del Sporting, y en tiempo añadido, Geovany Quenda selló el 0-3 definitivo. El resultado dejó al equipo lisboeta con 22 puntos, los mismos que el Porto, que aún tiene pendiente su partido de esta jornada. Detrás aparece Benfica, con 21 unidades, luego de su goleada 5-0 sobre Arouca.

El Sporting exhibe hasta el momento uno de los mejores rendimientos del torneo: 23 goles a favor y solo 5 en contra. Suárez, con siete tantos y dos asistencias en nueve partidos, confirma su momento más sólido desde su llegada a Portugal.

El colombiano, que también suma dos asistencias, ha participado directamente en nueve goles en los nueve partidos disputados, una efectividad que lo consolida como una de las figuras del campeonato y como pieza clave en la ofensiva de un Sporting que se mantiene invicto fuera de casa y con la mira puesta en el liderato absoluto.

