Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Nacional a Medellín en liga

La jornada 17 de la Liga BetPlay II-2025 dejó emociones por todo el país: goleadas, sorpresas, un equipo descendido y un clásico paisa que quedará en la memoria de la hinchada verdolaga. La fecha cerró con el contundente 5–2 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, resultado que movió la parte alta de la tabla y apretó aún más la lucha por los cuadrangulares semifinales.

El líder es Bucaramanga, que alcanzó 34 puntos después de vencer 2–0 a Llaneros. El equipo santandereano sigue con paso firme y se consolidó en lo más alto del campeonato. Detrás, Atlético Nacional subió al segundo lugar con 31 unidades luego de su contundente 5–2 sobre Independiente Medellín en el clásico paisa, una victoria que también dejó al “Poderoso” cuarto, con igual puntaje pero menor diferencia de gol.

Junto a ellos, Junior y Fortaleza también suman 31 puntos. El conjunto barranquillero perdió 2–1 con América en el Pascual Guerrero, mientras que los bogotanos derrotaron 2–0 a Pasto y continúan siendo una de las revelaciones del torneo. Deportes Tolima (29 pts.) quedó a un paso de asegurar su clasificación tras imponerse 2–1 al Deportivo Cali, que sigue en crisis.

El panorama por la clasificación sigue apretado. Llaneros (25 pts.) cierra el grupo de los ocho, seguido muy de cerca por Águilas Doradas (24), América (23) y Alianza FC (23), todos con opciones matemáticas de meterse en la fase final. Más atrás, Santa Fe (22), Once Caldas (22) y Millonarios (21) aún no se rinden, aunque dependen de resultados ajenos para avanzar.

En la parte baja, Unión Magdalena quedó sin opciones de permanencia tras caer 1–0 ante Once Caldas, y su descenso ya es un hecho y acompañará a Envigado en el Torneo BetPlay en el 2026.

