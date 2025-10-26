Logo El Espectador
Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Nacional a Medellín en liga

La fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025 dejó a Bucaramanga como líder, a Nacional fortalecido tras el clásico paisa y a varios equipos en una cerrada pelea por los cupos a los cuadrangulares semifinales.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
27 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
La fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025 dejó a Bucaramanga como nuevo líder, a Nacional fortalecido tras el clásico paisa y a varios equipos en una cerrada pelea por los cupos a los cuadrangulares semifinales.
La fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025 dejó a Bucaramanga como nuevo líder, a Nacional fortalecido tras el clásico paisa y a varios equipos en una cerrada pelea por los cupos a los cuadrangulares semifinales.
Foto: Atlético Nacional
La jornada 17 de la Liga BetPlay II-2025 dejó emociones por todo el país: goleadas, sorpresas, un equipo descendido y un clásico paisa que quedará en la memoria de la hinchada verdolaga. La fecha cerró con el contundente 5–2 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, resultado que movió la parte alta de la tabla y apretó aún más la lucha por los cuadrangulares semifinales.

El líder es Bucaramanga, que alcanzó 34 puntos después de vencer 2–0 a Llaneros. El equipo santandereano sigue con paso firme y se consolidó en lo más alto del campeonato. Detrás, Atlético Nacional subió al segundo lugar con 31 unidades luego de su contundente 5–2 sobre Independiente Medellín en el clásico paisa, una victoria que también dejó al “Poderoso” cuarto, con igual puntaje pero menor diferencia de gol.

Junto a ellos, Junior y Fortaleza también suman 31 puntos. El conjunto barranquillero perdió 2–1 con América en el Pascual Guerrero, mientras que los bogotanos derrotaron 2–0 a Pasto y continúan siendo una de las revelaciones del torneo. Deportes Tolima (29 pts.) quedó a un paso de asegurar su clasificación tras imponerse 2–1 al Deportivo Cali, que sigue en crisis.

El panorama por la clasificación sigue apretado. Llaneros (25 pts.) cierra el grupo de los ocho, seguido muy de cerca por Águilas Doradas (24), América (23) y Alianza FC (23), todos con opciones matemáticas de meterse en la fase final. Más atrás, Santa Fe (22), Once Caldas (22) y Millonarios (21) aún no se rinden, aunque dependen de resultados ajenos para avanzar.

En la parte baja, Unión Magdalena quedó sin opciones de permanencia tras caer 1–0 ante Once Caldas, y su descenso ya es un hecho y acompañará a Envigado en el Torneo BetPlay en el 2026.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

