Luis Suárez es la máxima estrella de la Liga en Portugal: recibió este importante premio

Luis Suárez, con la camiseta de Sporting de Lisboa. Foto: EFE - TIAGO PETINGA

El colombiano Luis Javier Suárez atraviesa el mejor momento de su carrera en Portugal. Este jueves fue reconocido como el mejor jugador del mes de enero en la Liga portuguesa, luego de firmar tres goles y una asistencia en ese periodo, liderando al Sporting de Portugal en un tramo clave de la temporada. Su impacto no solo se refleja en los resultados del equipo, sino en la manera en que ha asumido el protagonismo ofensivo.

🇨🇴 Prémios a duplicar ✌️



Luis Suárez eleito o 𝐉𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐨 𝐌𝐞̂𝐬 de Janeiro da #LigaPortugalBetclic 🤩 pic.twitter.com/ACAiqy5Rgn — Sporting CP (@SportingCP) February 12, 2026

En un campeonato exigente, Suárez ha demostrado regularidad y contundencia. Durante enero fue determinante en partidos cerrados, apareció en momentos decisivos y confirmó que su adaptación al fútbol luso no necesitó demasiado tiempo. Su premio mensual es el reflejo de un rendimiento sostenido que lo tiene entre los atacantes más influyentes del torneo.

Los números de la temporada son contundentes: 26 goles y 5 asistencias en 35 partidos disputados en su primera campaña en Portugal. Una cifra que explica por qué el Sporting no sufrió demasiado tras la salida de Viktor Gyökeres. El club encontró en el colombiano a un heredero de garantías, capaz de mantener el peso ofensivo y responder con jerarquía en el área.

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, Luis Javier Suárez vive su prime. Su explosión goleadora no solo fortalece al Sporting, sino que lo posiciona como una de las cartas fuertes del fútbol colombiano en el exterior. Si mantiene este ritmo, llegará a la cita mundialista en el mejor momento de su carrera.

