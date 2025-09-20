Manchester United derrotó al Chelsea en Old Trafford y calmó la crisis de Amorim

Marc Cucurella del Chelsea (der.) en acción contra Noussair Mazraoui del Manchester United durante el partido de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Chelsea FC, en Manchester, Reino Unido, el 20 de septiembre de 2025. Foto: EFE - PETER POWELL

Rubem Amorim podrá pasar unos días más tranquilo como director técnico de Manchester United tras la victoria por 2-1 frente a Chelsea, este sábado en Old Trafford, un resultado que permitirá al portugués conservar su puesto.

El técnico, que en las últimas semanas admitió haber pensado en renunciar por los malos resultados del United, salvó los muebles con la segunda victoria de la temporada, que coloca al United en la décima plaza de la clasificación provisional con 7 puntos, a 8 del líder Liverpool, que este sábado venció 2-1 en el derbi al Everton.

Los Blues vivieron una pesadilla al comienzo del partido: su portero, el español Robert Sánchez, fue expulsado en el minuto 4 tras una falta sobre Bryan Mbeumo y su mejor jugador, el internacional Cole Palmer, tuvo que abandonar la cancha a los 20 minutos por una lesión.

Para entonces, los locales ya se habían adelantado con el 100º gol de Bruno Fernandes con la camiseta del United.

Antes del descanso, el brasileño Casemiro puso el 2-0 que parecía asegurar la tranquilidad de los aficionados locales, pero en la última jugada antes del intermedio, el exjugador del Real Madrid fue expulsado por doble amarilla y todo cambió en la segunda parte.

El Chelsea redujo diferencias en el minuto 80, por medio de Trevoh Chalobah, pero no pudo consumar la remontada, ni siquiera llevarse un punto.

Es la primera derrota de los Blues esta temporada en el campeonato y quedan en la 6ª plaza, con 8 puntos, culminando una semana dantesca, con un empate en casa contra el Brentford el fin de semana pasado (2-2) y la derrota 3-1 en Múnich en el estreno de la Champions League.

