No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

¡En llamas! Sebastián Montoya perdió el podio en Bakú por fuego en su monoplaza

El colombiano marchaba segundo en el esprint de Bakú, pero una falla mecánica y el fuego en su auto lo relegaron al puesto 15.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
20 de septiembre de 2025 - 05:21 p. m.
En llamas terminó el monoplaza de Sebastián Montoya tras el esprint en Bakú.
En llamas terminó el monoplaza de Sebastián Montoya tras el esprint en Bakú.
Foto: ESPN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El colombiano Sebastián Montoya estuvo cerca de un nuevo podio en la Fórmula 2, pero un fallo mecánico lo relegó en la carrera esprint disputada este sábado en Bakú.

El piloto de Prema fue de menos a más y aprovechó el abandono del noruego Martinius Stenshorne para quedarse en la segunda posición de la carrera.

Vínculos relacionados

Bayern arrasó 4-1 al Hoffenheim: vea el triplete de Kane y el show de Luis Díaz
Así les fue a Flor Denis Ruiz y Valentina Barrios en la final mundial de jabalina
América de Cali le ganó a Once Caldas y salió del fondo de la tabla

Sin embargo, en la vuelta 18 todo giró en contra. Montoya comenzó a perder potencia y salieron llamas en la parte trasera de su carro, lo que lo obligó a bajar el ritmo hasta terminar en la decimoquinta casilla.

La victoria fue para el bosnio Dino Beganovic, seguido por el británico Luke Browning y el irlandés Alex Dunne, quien cerró el podio.

¿Cómo le ha ido a Montoya en F2?

El 2025 ha sido de subidas y bajadas para Sebastián Montoya en la F2. Su mejor participación fue en Silvestone, segundo lugar en el esprint y cuarto puesto en la carrera principal.

Además, sumó puntos valiosos en Mónaco, Barcelona y Monza, pero ha sufrido en varios circuitos. Por ahora, es décimo del campeonato con 74 puntos.

La carrera principal de Bakú será este domingo a la 01:50 a.m. (Plan Premium Disney+) y Sebastián Montoya buscará revancha.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Sebastián Montoya

Sebastian Montoya

F2

Montoya

Montoya F2

Baku

Azerbaiyán

Azerbaiyan

clasificación f2

posiciones f2

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar