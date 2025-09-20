¡En llamas! Sebastián Montoya perdió el podio en Bakú por fuego en su monoplaza

En llamas terminó el monoplaza de Sebastián Montoya tras el esprint en Bakú. Foto: ESPN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El colombiano Sebastián Montoya estuvo cerca de un nuevo podio en la Fórmula 2, pero un fallo mecánico lo relegó en la carrera esprint disputada este sábado en Bakú.

El piloto de Prema fue de menos a más y aprovechó el abandono del noruego Martinius Stenshorne para quedarse en la segunda posición de la carrera.

Sin embargo, en la vuelta 18 todo giró en contra. Montoya comenzó a perder potencia y salieron llamas en la parte trasera de su carro, lo que lo obligó a bajar el ritmo hasta terminar en la decimoquinta casilla.

La victoria fue para el bosnio Dino Beganovic, seguido por el británico Luke Browning y el irlandés Alex Dunne, quien cerró el podio.

¿Cómo le ha ido a Montoya en F2?

El 2025 ha sido de subidas y bajadas para Sebastián Montoya en la F2. Su mejor participación fue en Silvestone, segundo lugar en el esprint y cuarto puesto en la carrera principal.

Además, sumó puntos valiosos en Mónaco, Barcelona y Monza, pero ha sufrido en varios circuitos. Por ahora, es décimo del campeonato con 74 puntos.

La carrera principal de Bakú será este domingo a la 01:50 a.m. (Plan Premium Disney+) y Sebastián Montoya buscará revancha.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador