Bayern arrasó 4-1 al Hoffenheim: vea el triplete de Kane y el show de Luis Díaz

El colombiano fue titular los 90 minutos con el Bayern y, aunque no marcó, dejó su sello en el ataque bávaro.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
20 de septiembre de 2025 - 04:16 p. m.
Luis Fernando Díaz en acción con Bayern Múnich en la Bundesliga.
Luis Fernando Díaz en acción con Bayern Múnich en la Bundesliga.
Foto: Bayern Múnich
Bayern Múnich se impuso este sábado en la cancha del Hoffenheim (4-1) con un triplete de Harry Kane, lo que supuso una cuarta victoria en otros tantos partidos en la Bundesliga. El colombiano Luis Díaz fue titular y jugó todo el partido con los bávaros.

Los hombres de Vincent Kompany suman así 12 puntos de 12 posibles en este inicio de temporada, y tienen asegurado pasar la semana en solitario en lo alto de la tabla.

A la espera de la visita del Colonia al Leipzig el sábado, y del partido del Borussia Dortmund el domingo ante el Wolfsburgo, los muniqueses cuentan con cinco puntos de ventaja sobre sus tres inmediatos perseguidores; el BVB, el Colonia y el St. Pauli (que perdió 2-0 el viernes en Stuttgart).

Video Thumbnail

Los tres primeros goles del gigante bávaro fueron obra del delantero inglés Harry Kane (44, 48, 77), que venía de marcar otros dos goles el miércoles en Champions ante el Chelsea.

Los dos últimos goles este sábado del capitán de Inglaterra fueron de penal, mientras que el Hoffenheim redujo la diferencia por medio de Vladimir Coufal (82). Serge Gnabry puso el broche en el tiempo añadido en la última acción del partido (90+9).

Luis Díaz, por su parte, volvió a confirmar que es un jugador clave en el esquema de Vincent Kompany. El colombiano se adaptó rápido al estilo de juego del Bayern y, aunque no marcó, fue constante generador de peligro por su banda, influyendo de manera decisiva en la dinámica ofensiva del equipo.

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

