Manchester United tiene listo el fichaje de promesa de 17 años de la Liga BetPlay

Cristian Camilo Orozco (der.) de Colombia, en un partido del Sudamericano Sub-17. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Llegaron buenas noticias desde Europa este jueves para el fútbol colombiano: Manchester United tiene listo el fichaje de Cristian Orozco, mediocampista de 17 años que milita en Fortaleza CEIF. El club inglés pagará un millón de euros por el joven pivote, en una operación que confirma la creciente atención de los equipos europeos en el talento colombiano.

Orozco, nacido el 13 de julio de 2008 y con una estatura de 1,78 metros, milita con los Amix en la Liga BetPlay, pero sobre todo con la selección Colombia sub-17.

Allí disputó el más reciente Sudamericano de la categoría, torneo en el que la tricolor se quedó con el subcampeonato. Su papel en el mediocampo llamó la atención de varios scouts internacionales.

Así sería el contrato de Orozco en el gigante de Inglaterra

La confirmación del fichaje llegó por medio del periodista Fabrizio Romano, reconocido especialista en el mercado de pases, quien aseguró: “El Manchester United ya ha cerrado y firmado el acuerdo para traer al talento colombiano de 17 años Cristian Orozco. Tarifa de transferencia de un millón de dólares desde Fortaleza en un acuerdo válido desde el verano de 2026. Los abogados del United aprobaron todos los contratos, acuerdo coordinado por el cazatalentos principal Antonaccio”.

🚨🇨🇴 Manchester United have now sealed and signed deal to bring in 17 year old Colombian talent Cristian Orozco.



$1m transfer fee from Fortaleza in deal valid from summer 2026.#MUFC lawyers approved all the contracts, deal coordinated by lead scout Antonaccio.



Here we go. 🔐 pic.twitter.com/EEApkWeX4N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025

El acuerdo, según se conoció, comenzará a aplicarse a partir del verano de 2026, por lo que Orozco seguirá su proceso de formación en Colombia antes de dar el salto a Inglaterra.

Esto le permitirá seguir sumando minutos en Fortaleza y consolidarse como una pieza clave en las selecciones juveniles.

Para Manchester United se trata de una apuesta a futuro con la que buscan fortalecer su centro del campo en los próximos años.

Para Orozco, en cambio, representa la oportunidad de su vida: pasar de Fortaleza y la Liga BetPlay a uno de los clubes más grandes de la Premier League.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador