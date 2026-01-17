Manchester United venció al City y golpeó la pelea por el título: vea los goles

En el estreno de Michael Carrick como entrenador interino, Manchester United venció 2-0 al City en Old Trafford Foto: EFE - GARY OAKLEY

Debut redondo para el nuevo entrenador de Manchester United, Michael Carrick. El equipo rojo de la ciudad venció 2-0 en el estadio Old Trafford, le devolvió la alegría a la fanaticada y complicó las aspiraciones ligueras de su rival de paito.

El resultado impulsa provisionalmente al United hasta el cuarto puesto, reactivando una temporada que parecía extraviada tras un inicio dubitativo y la salida de Ruben Amorim. Del otro lado, el City permanece segundo, a seis puntos del Arsenal, que aún tiene margen para ampliar la distancia cuando enfrente al Nottingham Forest más tarde (12:30 p.m.)

Debut soñado para Michael Carrick

Carrick regresó esta semana al primer equipo, esta vez como entrenador, para estabilizar al equipo hasta final de temporada. Su primer examen fue el más exigente posible y la respuesta del United fue inmediata. Llegó y ganó, frente al rival de ciudad, con una defensa de cuatro, pocas concesiones y una intensidad que el City nunca logró igualar.

Los diablos rojos pasaron, en cuestión de días, de la incertidumbre a verse peleando por puestos de Liga de Campeones, mientras que el City continúa sin ganar en Premier League en lo que va de 2026, facilitando el camino de un Arsenal que observa desde arriba.

Los goles y el resumen de Manchester United vs. Manchester City

Fue un derbi eléctrico, intenso y con poco margen para el error, aunque no abundaron las ocasiones claras.

La primera llegó pronto. En el minuto 3, Maguire ganó en el segundo palo y estrelló un cabezazo en el larguero tras un córner. El United arrancó con más verticalidad, mientras el City intentó asumir el control de la pelota, aunque sin profundidad ni capacidad de incomodar seriamente a Senne Lammens. La batalla se concentró en el mediocampo, con pérdidas, imprecisiones y pases sin destino.

Antes del descanso hubo dos goles anulados al United por fuera de juego, ambos con Bruno Fernandes como protagonista, y una sola ocasión clara del City a través de un cabezazo de Max Alleyne, en su debut como visitante en Premier League, que fue despejado entre Diogo Dalot y Lammens.

El City tuvo más posesión en la reanudación, pero las mejores opciones siguieron siendo locales. El United creció, empujado por su gente, y empezó a creer. Donnarumma evitó el gol en una doble intervención ante Diallo y Casemiro, y poco después Mbeumo avisó en el segundo palo.

El City, paciente pero inofensivo, acumulaba pases sin remate. Y en el minuto 65, esa fragilidad quedó expuesta. Tras una falta a favor del City en la frontal del área local, el United robó y salió con decisión: cuatro atacantes contra dos defensores. Fernandes condujo y asistió a Mbeumo, que definió cruzado para el 1-0.

Los goles de Manchester United

El gol desnudó al equipo de Guardiola. Sin Foden en el campo, con Haaland desaparecido y con intentos aislados de Doku y Semenyo, el City perdió la poca chispa que tenía. Y en el minuto 76 llegó la sentencia. La zaga celeste se durmió ante un centro de Cunha desde la derecha y Dorgu se anticipó a tres defensores para marcar el 2-0.

