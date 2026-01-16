“Tiene exceso de peso”: Alfredo Arias, técnico de Junior, sobre la llegada de Luis Muriel

Alfredo Arias, actual técnico de Junior de Barranquilla. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Junior de Barranquilla no pudo sacar ventaja como local en el partido de ida de la Superliga BetPlay. Tras los primeros noventa minutos de la final que enfrenta a los campeones de 2025, Alfredo Arias, estratega uruguayo del conjunto tiburón, se refirió tanto al desarrollo del encuentro como a las nuevas caras del equipo.

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue que, luego del compromiso y en rueda de prensa, el técnico confirmó que Luis Fernando Muriel, una de las incorporaciones que más expectativa genera en el fútbol colombiano, llegó con un bajo ritmo de competencia.

“A un jugador como Muriel lo querría tener para ayer, pero los papeles todavía no llegaron. Luis viene de una inactividad; ya le hicimos los análisis y tiene exceso de peso, lógicamente, porque está sin competir”, dijo el estratega sobre la incorporación del delantero colombiano proveniente del Orlando City de la MLS.

Además, el director técnico, mencionó la importancia de respetar los tiempos de adaptación para proteger al jugador de cualquier lesión. “Nosotros tenemos que cuidar que nuestra desesperación no nos lleve a cometer un error y a lastimar al jugador. Lo primero que tiene que hacer un entrenador y un preparador físico es no lesionar al jugador por la desesperación que se puede tener.”

Muriel, quien fue presentado ayer —por el periodista español Cristóbal Soria— en el entretiempo del partido de ida de la Superliga BetPlay, se mostró contento por concretar su llegada a Junior de Barranquilla.

“Muy contento, muy feliz de estar aquí. Se me está cumpliendo el sueño y quiero disfrutarlo. Quiero disfrutar cada segundo, cada momento que voy a vivir acá con esta camiseta; disfrutar de esta afición y de este estadio que seguramente me va a dar muchas alegrías, y espero también darle muchas alegrías”, expresó.

Alfredo Arias, optimista con el desempeño de Junior en el partido de ida de la Superliga BetPlay

Además de las declaraciones sobre Luis Fernando Muriel, el técnico uruguayo se mostró satisfecho con la forma en la que sus dirigidos afrontaron el partido.

“Creo que lo hicimos bien. Sí, es una final y queremos ganarla, claro. Pero eso no puede nublarme el análisis del tiempo de preparación, de lo que nosotros habíamos entrenado y teniendo en cuenta que veníamos de unas vacaciones. Creo que todo el desgaste del partido lo asumimos nosotros, tanto por el resultado como porque el rival planteó el encuentro de una manera diferente”, dijo Arias en rueda de prensa.

Por su parte, Luis Fernando Muriel también se mostró satisfecho con el rendimiento de sus compañeros dentro del terreno de juego.

“No es fácil, con tan pocos entrenamientos y con carga física encima, jugar un partido como este, y más siendo una final. Entonces creo que el equipo estuvo bastante bien. El resultado quizá no es el que la gente esperaba, pero está todo abierto”

