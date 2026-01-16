¡Inició la Liga BetPlay 2026-I! Pereira sigue en crisis y perdió en el debut ante Llaneros

Deportivo Pereira vs. Llanero en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Foto: Deportivo Perei

El primer semestre de la Liga BetPlay 2026 subió el telón este viernes con el partido entre Deportivo Pereira y Llaneros. La cita fue en Armenia, donde el conjunto matecaña, en medio de una crisis que trasciende lo deportivo, no pudo hacerse fuerte en condición de local y cayó 2-0 con Llaneros, que disputó todo el segundo tiempo con un jugador más.

Con este encuentro, el fútbol profesional colombiano dio inicio a un nuevo semestre que estará marcado, entre otras cosas, por la implementación de los playoffs en lugar de los tradicionales cuadrangulares semifinales, debido a la realización del Mundial de la FIFA 2026.

El primer tiempo del encuentro transcurrió con relativa tranquilidad y pocas emociones. Sin embargo, en el minuto 45+2, justo antes del descanso, Gustavo Torres, delantero del Deportivo Pereira, vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada sobre Léider Riascos.

Ya en la segunda mitad, al minuto 56, el equipo de Villavicencio aprovechó la superioridad numérica y abrió el marcador. Luego de un centro de Jimmy Medranda, Daniel Mantilla cabeceó en el primer palo y convirtió el 1-0 parcial.

Más adelante, en el minuto 64, el juez central del compromiso, Ricardo Pabón, revisó el VAR por una posible mano dentro del área de Santiago Aguilar, defensor central del Deportivo Pereira, y sancionó penal a favor de Llaneros, el cual fue convertido por Jhon Vásquez.

Así terminó el partido, con victoria 2-0 a favor del equipo visitante, que inició con pie derecho el nuevo semestre de la Liga BetPlay al conseguir un triunfo fuera de casa. Por su parte, Deportivo Pereira no logró reponerse de lo ocurrido el semestre pasado y continúa atravesando una mala racha.

Deportivo Pereira sigue en crisis

Esta derrota se suma a la crisis administrativa que vive el conjunto matecaña. La Superintendencia de Sociedades tomó el control total de Deportivo Pereira, sometiendo al club al máximo grado de supervisión legal, tras detectar graves irregularidades jurídicas, contables y administrativas que comprometen su estabilidad.

Esta decisión, implica que el organismo ejercerá facultades amplias, como impartir órdenes directas a los administradores, exigir planes de mejoramiento y autorizar o restringir operaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento legal y la transparencia financiera.

La intervención se produce en medio de una crisis institucional profunda, marcada por deudas salariales, la acogida a la ley de quiebras a finales de 2025, y denuncias de jugadores que rescindieron contratos por justa causa. Además, el club enfrenta sanciones como la revocatoria del reconocimiento deportivo por el Ministerio del Deporte, una suspensión de actividades laborales y una prohibición de la FIFA para inscribir nuevos futbolistas.

