Manuel Neuer tomó una decisión respecto a su futuro y ya se la comunicó a Bayern Múnich

Manuel Neuer celebra el trigésimo quinto título de la Bundesliga de Bayern Múnich y el número 13 en su palmarés personal. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

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“Es muy probable que me retire al final de la temporada”, explicó el guardameta y capitán del Bayern Múnich, Manuel Neuer, desde Rottach-Egern, al sur de Múnich, donde el club bávaro prepara su próxima aventura.

El pasado mes de mayo de 2026, Neuer, de 40 años, renovó su contrato con el Bayern hasta 2027, al que se unió en 2011 procedente de su club formador, Schalke 04, y luego de disputar el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección de Alemania y caer eliminado en semifinales frente a España.

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Neuer: “Sigue siendo un placer estar acá”

“No voy a jugar cada partido diciéndome que quizás sea el último; me da igual si quizás he jugado ya por última vez en un estadio u otro. Pero es muy probable que me retire al término de la temporada”, declaró Neuer este martes 28 de julio de 2026.

“En el 85% de los casos, me habría retirado ya” tras la temporada que acaba de terminar, añade el emblemático guardameta, que se dio un tiempo para reflexionar antes de renovar y afrontar su quinto mundial con Alemania.

“Pero con este equipo y este ‘staff’, sigue siendo un placer. Seguimos teniendo la posibilidad de meternos en la lucha por ganar todos los títulos y estamos totalmente al nivel de este equipo. Este grupo, este equipo, la estructura que tenemos en el club, constituye ese 15% que me inclinó a seguir”, precisó el campeón del mundo en 2014.

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Última temporada de Neuer con Bayern Múnich

Apartado de los terrenos entre febrero y marzo y de nuevo a mediados de mayo por una lesión en el gemelo izquierdo, Neuer fue decisivo en cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid (6-4, marcador global).

Eliminado en semifinales por el París Saint-Germain, Bayern logró el doblete de la Bundesliga y la Copa de Alemania. Eso sí, Neuer se perdió la final de la Pokal contra el Stuttgart. Aun así, levantó el trofeo como el capitán del equipo.

El guardameta salió también de su retirada internacional para disputar el Mundial 2026, que terminó en un fiasco tras la eliminación de los alemanes en dieciseisavos de final contra Paraguay en los penales. Este fue el tercer tropiezo consecutivo de la Mannschaft en una Copa Mundial de la FIFA.

Finalmente, dos veces campeón de la Champions League (2013, 2020), campeón de Alemania en 13 ocasiones y campeón del mundo con la tetracampeona en Brasil 2014, cuando era considerado el mejor arquero del mundo, Neuer posee uno de los palmares más nutridos del fútbol mundial.

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