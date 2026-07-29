Neymar Jr. dejó frío al mundo del fútbol con un sorpresivo anuncio tras el Mundial 2026

Neymar Jr. saludando a los aficionados tras el tercer partido del grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre Brasil y Escocia, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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“Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo. Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, cierro aquí”, sentenció Neymar da Silva Santos Júnior tras su juego con Santos.

El goleador histórico de la selección de Brasil le dijo adiós a la camiseta que defendió durante 16 años. Neymar Jr. atendió en zona mixta a los medios brasileños después de la victoria de su club contra la Universidad Central de Venezuela por el duelo de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

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Norteamérica 2026 ¿Decepción o fracaso de Brasil?

Todo esto se da tras la eliminación de Brasil en el Mundial de Norteamérica 2026 en octavos de final a manos de Noruega. Una despedida prematura teniendo en cuenta la historia de la pentacampeona en la Copa del Mundo.

Además, ‘Ney’ no fue un jugador importante para Carlo Ancelotti. Entró a la convocatoria por la ventana y apenas pudo sumar minutos en el tercer partido de la fase de grupos contra Escocia, sin poder aportarle mucho al equipo.

Aunque anotó su último gol en citas orbitales de penal frente a los vikingos, no se le vio en la mejor forma física. Un tema que siempre le pasó factura durante su carrera, la cual ahora él mismo da por terminada con la Canarinha.

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Neymar en la selección brasileña

Aunque nunca pudo ganar un torneo de envergadura como la Copa América (ausente en el título de 2019) o una Copa Mundial de la FIFA (lo más cerca que estuvo fue en Brasil 2014), Neymar tiene una consagración atípica en suelo brasileño.

Es campeón olímpico con la Verde Amarelha en las justas de Río 2016, siendo un campeonato menor comparado con los dos anteriores, pero muy valioso en el país de la samba, pues es el único de esta clase en las vitrinas de la CBF.

Adicionalmente, con 80 tantos en 130 encuentros es el mayor anotador en la historia de Brasil, superando por tres a Pelé. Consiguió nueve goles en mundiales, siendo la cita de Brasil 2014 su edición más goleadora en su carrera con cuatro dianas en cinco compromisos.

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