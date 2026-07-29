La Concacaf se unió a la UEFA y condenó la idea de Infantino sobre los derechos del Mundial

Logo de la FIFA. Foto: AFP - OZAN KOSE

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La Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) dijo este miércoles 29 de julio de 2026 estar “profundamente preocupada por la ausencia de un proceso reglamentario” en el proyecto de la FIFA para abrir la puerta a inversionistas privados para la Copa Mundial.

Informada de este proyecto “a través de los medios de comunicación”, la Concacaf comparte “la decepción de muchos actores de nuestra región y del mundo por el hecho de que este nivel de detalle haya sido elaborado y publicado antes incluso de que se hayan mantenido conversaciones”.

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La FIFA anunció el martes 28 de julio su propuesta de crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), para gestionar sus actividades comerciales, la organización de sus torneos y atraer a inversores externos al campeonato.

El ente rector del fútbol promete ingresos de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol. “Obtendría 4.200 millones de dólares” este año, y “todos sus beneficios se reinvertirán en el fútbol”, aseguró la FIFA.

Además, el órgano con sede en Zúrich, Suiza, se comprometió con sus miembros a repartir las repercusiones económicas a través de un nuevo mecanismo de financiación, el FIFA Fast Forward Programme (FFFP).

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“La FIFA mantendría el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración”, precisa el texto, así como “la autoridad exclusiva” sobre la gobernanza del fútbol.

Antes incluso de que el proyecto se hiciera oficial, la UEFA, que reúne a las federaciones europeas, criticó duramente la propuesta al señalar que es “una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol no deberían cruzar nunca”.

“Colectivamente, la FIFA, las confederaciones y todas las federaciones tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Cada decisión que tomemos debe estar guiada por una buena gobernanza, robustos procesos de toma de decisiones y una visión a largo plazo”, indicó la Concacaf.

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