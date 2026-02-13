Logo El Espectador
Marcelo Moreno Martins, leyenda de Bolivia, regresó del retiro en busca del Mundial

El máximo goleador histórico de la selección del Altiplano vuelve a las canchas con la mira puesta en la repesca rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Daniel Bello
13 de febrero de 2026 - 11:42 p. m.
Marcelo Moreno Martins es el tercer máximo goleador en la historia de las eliminatorias sudamericanas.
Foto: Agencia EFE
Marcelo Moreno Martins anunció su regreso al fútbol profesional con la mira puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El goleador histórico de la selección boliviana fichó nuevamente por Oriente Petrolero con el objetivo de ganarse un lugar en la lista definitiva de la Verde para disputar la repesca internacional.

“La historia continúa… y el tiempo nos vuelve a unir. El Flecheiro regresa a casa, la ciudad y la hinchada lo esperan”, publicó el club de Santa Cruz de la Sierra en sus redes sociales. El delantero se había retirado oficialmente el 7 de abril de 2024, jugando para Cruzeiro de Brasil, tras la final de vuelta del Campeonato Mineiro.

Tras casi dos años desde su último partido oficial, el máximo artillero histórico de Bolivia volverá a ponerse los guayos. Su regreso no solo sacude el mercado local, sino que reabre la puerta de la selección para uno de los referentes más influyentes del fútbol del altiplano.

Moreno Martins regresará a las canchas a los 38 años con la meta clara de ponerse a punto físicamente y convencer al seleccionador Óscar Villegas. La intención es ser tenido en cuenta como uno de los delanteros de la Verde para la repesca que se disputará el próximo mes en México.

Bolivia enfrentará a Surinam el próximo 26 de marzo en Monterrey. Si supera ese compromiso, jugará el partido decisivo el 31 de marzo frente a Irak en esa misma ciudad. El ganador de esa llave integrará el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

El delantero tendrá que luchar por un lugar en la nómina boliviana frente a atacantes que han hecho parte del proceso reciente, como Carmelo Algarañaz y Enzo Monteiro. Ambos han sumado minutos en la renovación impulsada por el cuerpo técnico durante la última etapa de eliminatorias.

A diferencia de ellos, Moreno Martins cuenta con una trayectoria internacional amplia. Pasó por ligas exigentes como la alemana, la brasileña, la inglesa y la ucraniana. No obstante, llega sin continuidad y ritmo de competencia, factores que a poco más de un mes de la repesca pueden pesar mucho.

Uno de los mejores momentos de su carrera llegó en 2009, cuando ganó la Copa de la UEFA con el Shakhtar Donetsk, además de consagrarse campeón del Brasileirao con Cruzeiro en 2014. También es el tercer goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas, con 22 anotaciones.

Con la selección boliviana disputó 108 partidos y marcó 31 goles, cifras que lo consolidan como su máximo anotador histórico. En la misma mesa de ídolos del altiplano se sientan nombres como Marco Etcheverry, Erwin Sánchez y Carlos Borja, referentes de otras generaciones que también marcaron época.

Su regreso no solo apela a la nostalgia, sino a la esperanza. Bolivia no juega un Mundial desde 1994 y la repesca representa una oportunidad histórica. Moreno Martins apuesta por escribir el último capítulo de su carrera defendiendo la camiseta que lo convirtió en leyenda nacional.

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

