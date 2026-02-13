Copa Sudamericana 2026: Nacional vs. Millonarios se jugará sin público visitante, ¿por qué?

La cita entre Nacional y Millonarios, por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, está programada para el próximo 4 de marzo. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El clásico copero no tendrá color azul en las tribunas. El partido entre Atlético Nacional y Millonarios, correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y programado para el 4 de marzo en el Atanasio Girardot de Medellín, se jugará sin público visitante.

La determinación no nació, según explicó el propio club antioqueño, desde su dirigencia. Fue la Mesa de Fútbol -instancia de coordinación interinstitucional entre las autoridades locales y organismos relacionados a este deporte- la que solicitó a la Conmebol que no se vendieran entradas para la hinchada capitalina por temas seguridad.

La rivalidad entre Millonarios y Atlético Nacional es una de las más calientes del fútbol colombiano. No solo se trata de dos de los clubes más laureados del país, sino de instituciones que han alimentando una confrontación deportiva que trasciende generaciones.

Hay quienes han llevado la rivalidad a la intolerancia. Por ejemplo, en junio del año pasado, tras un clásico disputado en el Atanasio Girardot, hinchas de Nacional atacaron el bus que transportaba a la delegación de Millonarios y rompieron una de sus ventanas.

En esta ocasión, la Conmebol acató la recomendación de la Mesa de Fútbol y oficializó que el compromiso se disputará sin visitantes. Además, quedó descartada cualquier sanción económica contra Nacional, desmintiendo versiones iniciales que hablaban de una posible multa para el club verde.

El otro cruce colombiano en la fase previa de la Copa Sudamericana se jugará el 5 de marzo en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Allí se enfrentarán América de Cali, que este viernes celebró 99 años de fundación, y Atlético Bucaramanga.

Según informó Diego Rueda, de Caracol Radio, América también estaría evaluando solicitar a la Conmebol que su partido ante Bucaramanga se dispute sin presencia de aficionados visitantes.

La situación de seguridad en los estadios colombianos parece lejos de resolverse. Cada vez quedan más atrás los tiempos en que hinchas de distintos equipos compartían tribuna sin mayores sobresaltos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador