Colombia brilló en el Grand Prix de Paratletismo Dubái 2026: esta fue la cosecha

Mauricio Valencia, múltiple medallista colombiano en los eventos del ciclo paralímpico. Foto: Fedeparatletismo

La delegación de Colombia firmó una actuación brillante en el Grand Prix de Paratletismo de Dubái 2026, donde conquistó un total de 20 medallas: 11 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. El balance confirmó el gran momento del país en el circuito internacional y su consolidación entre las potencias emergentes del movimiento paralímpico.

Esta competencia marcó, además, el inicio del calendario internacional de Colombia en 2026 y abrió oficialmente la ruta hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Este viernes se cumplió la última jornada en Emiratos Árabes Unidos con buenas sensaciones.

Colombia abrió la agenda del último día con el lanzamiento de jabalina F37. Yasiris Blandón logró medalla de bronce al mejorar su marca personal con 30,01 metros. El oro fue para Lizabeta Davravolskaya, de Bielorrusia, con 34,11 metros.

La segunda medalla del día llegó en los 200 metros T37 masculino con el vallecaucano Yefferson Suárez, quien consiguió el primer oro de la jornada cuatro tras detener el cronómetro en 24,07 segundos. El británico Kyle Keyworth fue segundo con 26,43.

El cierre también fue dorado gracias a Angie Lizeth Pabón y su guía Luis Arizala, quienes emocionaron en los 400 metros T11 al marcar 59,24 segundos. La plata fue para la keniana Nancy Koech con 1:05, mientras que la india Ravanni Valasanaini completó el podio con el bronce.

Para Dayra Faisury Dorado, presidenta de la Federación Colombiana de Para Atletismo, “se cumplieron las expectativas que teníamos con este campeonato. Colombia ha ido creciendo año tras año. En el 2025 demostramos que estamos en el top 5 mundial y esta delegación posicionó al país como el mejor de este primer Grand Prix”.

Entre las grandes figuras estuvo la antioqueña Karen Palomeque, doble medallista de oro en los 100 y 200 metros T38 con registros de 17,79 y 26,69 segundos. A su lado brillaron Mauricio Valencia, José Gregorio Lemos, Diego Meneses, Andrés Mosquera y Juan Sebastián Gómez Coa, quienes también se subieron a lo más alto del podio.

La delegación viajó acompañada por un equipo técnico integrado por los entrenadores Alonso Mina, Osmany García y Freiman Arias, además de un metodólogo y un grupo biomédico con fisioterapeutas y médico. La selección contó además con el respaldo del Ministerio del Deporte, a través del Comité Paralímpico Colombiano, clave en esta preparación.

Estas fueron las 20 medallas que Colombia ganó en el Grand Prix de Paratletismo de Dubái 2026:

🥇Mauricio Valencia, impulsión de bala F34 (12.05m)

🥇José Ramírez, 400m T38 (51,33s)

🥇Karen Palomeque, 200m T38 (26.69s)

🥇Diego Meneses, Lanzamiento de Jabalina F34 (35.77m)

🥇José Gregorio Lemos, Lanzamiento de Jabalina F38 (58,96m)

🥇Karen Palomeque, 100m T38 (17.79s)

🥇Angie Pabón, 200m T11 (26.13s)

🥇Angie Pabón, 400m T11 (59.24s)

🥇Juan Sebastián Gómez Coa, Salto Largo T38 (6.20m)

🥇Andrés Mosquera, Lanzamiento de Disco T38 (54.33m)

🥇Yefferson Suárez, 200m T37 (24.07s)

🥈Yefferson Suárez, 400m T37 (53.39s)

🥈Luis Lucumí, Lanzamiento de Jabalina F38 (56.72m)

🥈Mauricio Valencia, Lanzamiento de Jabalina F34 (35.01m)

🥈Erica Castaño, Lanzamiento de Disco F55 (23.21m)

🥈Tomas Soto, Salto Largo T64 (6.24m)

🥉Diego Meneses, impulsión de bala F34 (9.57m)

🥉Levin Moreno, Lanzamiento de Jabalina F38 (47.96m)

🥉Mayerly Buitrago, Impulsión de Bala F41 (9.08m)

🥉 Yasiris Blandón, Lanzamiento de Jabalina F13 (30.01m)

